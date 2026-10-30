Joya del terror en Netflix: 'Casa ajena' logró calificación perfecta en Rotten Tomatoes

La víspera de Halloween exige propuestas cinematográficas contundentes. El catálogo de Netflix oculta una producción de terror psicológico que ostenta un impecable 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. La cinta dura apenas 90 minutos y garantiza una experiencia asfixiante frente a la pantalla.

Casa ajena debutó en la plataforma de streaming hace exactamente seis años. La trama narra la historia de una pareja de refugiados de guerra que sobrevive a una travesía mortal para buscar asilo en el Reino Unido. Las autoridades británicas aprueban su solicitud bajo condiciones burocráticas extremas e inquebrantables.

Una pareja de migrantes vive el terror en su nuevo hogar. Foto: Netflix

El gobierno les asigna una vivienda en estado ruinoso y les prohíbe abandonar el perímetro asignado. Cualquier violación a las normativas de extranjería significa la deportación inmediata al país del que huyeron. El verdadero horror comienza cuando los protagonistas descubren presencias sobrenaturales oscuras dentro de su nuevo hogar.

El peso del pasado y el choque cultural

El director Remi Weekes construyó esta narrativa para su primer largometraje en la industria. El realizador abordó la crisis migratoria desde una perspectiva visceral, donde los monstruos internos conviven con las amenazas externas. La obra expone la terrible situación de vulnerabilidad que enfrentan los desplazados.

La pareja maneja el trauma y la adaptación de maneras diametralmente opuestas durante el desarrollo del filme. El esposo busca asimilarse rápidamente a la sociedad británica para encajar en el entorno europeo. La esposa abraza sus costumbres originarias y se aferra fuertemente a las raíces culturales de su tierra natal.

Casa ajena explora el terror paranormal. Foto: Netflix

La dinámica matrimonial sufre fracturas irreparables ante la presión del nuevo vecindario. Los habitantes locales desprecian a los recién llegados y aumentan la paranoia dentro de la vivienda infestada de entidades. El aislamiento social alimenta la oscuridad que habita silenciosamente entre las paredes del deteriorado inmueble.

El guion cuestiona severamente el trato del sistema administrativo hacia las minorías migrantes. Las instituciones operan como entidades frías que reducen a los seres humanos a simples números en un expediente. Las autoridades asumen una posición soberbia, ignorando las tragedias personales de cada individuo en el sistema.

De la tragedia social al miedo sobrenatural

La historia arranca como un crudo drama sobre la violencia bélica y el rechazo sistemático. La cámara captura la agonía de la guerra, el viaje en altamar y la xenofobia europea. El componente fantástico interviene progresivamente hasta dominar por completo la atmósfera visual y narrativa del relato.

El cineasta rechaza el uso de los sustos fáciles o recursos comerciales trillados de la industria hollywoodense. La película construye el miedo puramente a partir de la culpa, el dolor y las heridas psicológicas del éxodo. Los espectros actúan como manifestaciones del duelo y acechan a los personajes implacablemente.

Casa ajena muestra el drama de la migración. Foto: Netflix

La cinematografía resalta la decadencia del encierro con pasillos estrechos, poca iluminación y espacios asfixiantes. El diseño sonoro manipula los ruidos estructurales de la casa para confundir la realidad física con las peores alucinaciones. La edición acelera el ritmo conforme los pecados del pasado alcanzan violentamente a la pareja protagónica.

Los fanáticos del género encontrarán una propuesta totalmente diferente a las convenciones clásicas del cine de fantasmas. La producción exige una lectura profunda sobre los horrores de la cruda realidad frente a la ficción sobrenatural. Casa ajena cumple su objetivo primordial y logra incomodar al espectador desde el primer minuto.