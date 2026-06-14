Ella es Cheyenne Moles, la mujer a la que confundieron con Sabrina Carpenter en CDMX

Sabrina Carpenter fue tendencia durante la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, pero no porque la cantante estuviera presente en el evento. La verdadera razón detrás del revuelo fue una mujer que sorprendió a miles de personas por el increíble parecido que tiene con la intérprete de "Espresso" y "Please Please Please".

Mientras cientos de aficionados llegaban al Estadio Ciudad de México para presenciar el debut de México frente a Sudáfrica, imágenes de una joven rubia comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Su apariencia era tan similar a la de la artista estadunidense que muchos aseguraron que se trataba de ella recorriendo distintos puntos de la capital.

¿Sabrina Carpenter está en México? Captura de Pantalla

Con el paso de las horas, la curiosidad aumentó. La mujer fue vista usando una playera de la Selección Mexicana y también apareció entre los asistentes al partido inaugural, lo que alimentó aún más los rumores sobre una posible visita sorpresa de la cantante al país.

¿Quién es la mujer que confundieron con Sabrina Carpenter?

Detrás de la confusión se encuentra Cheyenne Moles, una entrenadora física que ha llamado la atención en internet por su gran parecido con la estrella del pop. En sus redes sociales se presenta como entrenadora personal certificada y asesora de acondicionamiento físico en Lifestyle Fitness Formula.

Su semejanza con Sabrina Carpenter es tan notable que no es la primera vez que genera confusión. De acuerdo con publicaciones compartidas por la propia Cheyenne, varias personas e incluso algunas celebridades han llegado a creer que se trata de la cantante.

La presencia de Cheyenne Moles en la Ciudad de México coincidió con uno de los eventos más importantes del año, por lo que las fotografías y videos se viralizaron rápidamente. Muchos asistentes se acercaron para pedirle fotografías convencidos de que estaban frente a la artista estadounidense.

Captura de Pantalla

La popularidad de las imágenes fue tal que su nombre terminó apareciendo en conversaciones y publicaciones relacionadas con la inauguración mundialista. Incluso surgieron teorías y especulaciones en redes sociales sobre una posible participación de Sabrina Carpenter en las actividades del torneo.

Aunque la confusión ya fue aclarada, el tema sigue generando comentarios entre los aficionados. Hasta el momento no existe información oficial que confirme alguna aparición de Sabrina Carpenter durante el Mundial 2026.

Por ahora, quien sí logró convertirse en protagonista inesperada de la inauguración fue Cheyenne Moles, la entrenadora física que sorprendió a miles de personas gracias a un parecido tan impresionante que por unas horas hizo creer a muchos que la cantante estaba en México.