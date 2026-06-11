¿Sabrina Carpenter está en México? Esto es lo que sabemos tras ser “captada” en CDMX
Sabrina Carpenter fue vista en Ciudad de México junto a Juanpa Zurita. Esto es lo que se sabe sobre su inesperada visita.
Sabrina Carpenter en la Ciudad de México tomó por sorpresa a sus seguidores. Y es que muchos se preguntan si realmente la cantante está en tierras mexicanas o solo se trata de un rumor.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la cantante y actriz estadounidense fue “captada” caminando por Paseo de la Reforma junto a Juanpa Zurita, una aparición que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.
La visita llamó todavía más la atención porque ocurrió apenas unas horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en México.
A partir de ahí comenzaron las especulaciones: ¿vino por trabajo?, ¿está grabando algún proyecto?, ¿será una invitada sorpresa del evento deportivo?
Por ahora no existe una respuesta oficial, pero sí hay varios detalles que ayudan a entender por qué la presencia de la estrella pop ha generado tanta expectativa.
¿Dónde fue vista Sabrina Carpenter?
Las imágenes comenzaron a circular durante la tarde del miércoles 10 de junio. En ellas se observa a Sabrina Carpenter recorriendo Paseo de la Reforma acompañada por Juanpa Zurita.
La escena llamó la atención de inmediato porque el creador de contenido mexicano apareció utilizando una botarga de hot dog, lo que hizo que varias personas se detuvieran a observar y grabar.
Los videos muestran a la cantante caminando con tranquilidad mientras algunos fans intentaban acercarse para saludarla. De acuerdo con varios asistentes, la intérprete de “Espresso” aceptó tomarse fotografías con algunos seguidores que lograron reconocerla.
Su presencia sorprendió porque no existía ningún anuncio previo sobre un viaje a México. Tampoco había señales en sus redes sociales que anticiparan una visita al país.
¿Sabrina sí está en México para el Mundial o es fake?
La cantante apareció en la capital apenas unas horas antes de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que se realizará en el Estadio de la Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica.
La coincidencia fue suficiente para que muchos usuarios comenzaran a preguntarse si podría formar parte del espectáculo musical preparado para el arranque de la competencia.
Sin embargo, hasta ahora NO existe ninguna confirmación oficial que indique que Sabrina Carpenter forme parte de la inauguración o de algún espectáculo relacionado con el Mundial. Tampoco se ha anunciado una visita promocional, un concierto o algún evento especial en la ciudad.
La falta de información oficial ha provocado que surjan otras teorías en redes sociales.
Hasta el momento tampoco existe evidencia que respalde esa versión. Las imágenes difundidas muestran a una mujer con un aspecto muy similar al de la cantante y varios asistentes afirmaron haberla reconocido e incluso haberse tomado fotografías con ella, pero ni Sabrina Carpenter ni su equipo han confirmado públicamente su presencia en México.
Horas después, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir que se trataba de una imitadora conocida en X (antes Twitter) como @SabrinaAnnLynn. Asimismo, aseguran que se trataría de una broma de un influencer, quien viste a personas como famosos y las lleva a lugares públicos.