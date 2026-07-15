¡Queen en Sinfónico! El único lugar donde podrás cantar como Freddie... sin que te juzguen

¿Te imaginas escuchar We Will Rock You, Bohemian Rhapsody o Don't Stop Me Now interpretadas por una orquesta? Si eres fan de Queen, este concierto sinfónico promete hacerte vibrar con los grandes éxitos de una de las bandas más icónicas de la historia del rock.

Si además buscas un plan diferente para compartir con tus hijos mayores durante las vacaciones de verano, este espectáculo puede convertirse en una experiencia inolvidable para disfrutar de la música en familia. Aquí te contamos todos los detalles.

Queen en Sinfónico en el CUC 2026

Queen en Sinfónico está bajo la batuta de E. Abraham Vélez Godoy, con una producción encabezada por Diego Careaga Medina y el propio Abraham Vélez Godoy. Se trata de una producción original de la Filarmónica de las Artes y DunkelArts.

Este espectáculo reúne los temas más emblemáticos de Queen en un formato sinfónico que ofrece una experiencia diferente para quienes desean revivir la música de Freddie Mercury y la banda con una nueva propuesta escénica.

Desde su estreno, el montaje ha conquistado al público que disfruta tanto del rock como de la música orquestal, convirtiéndose en una de las producciones más esperadas en el Centro Universitario Cultural (CUC).

¿A quién va dirigido Queen en Sinfónico?

Aunque el concierto está abierto al público en general, se recomienda para mayores de 8 años, ya que la duración del espectáculo puede resultar complicada para los más pequeños.

De acuerdo con los organizadores, los niños menores de esa edad pueden ingresar; sin embargo, si se inquietan durante la función, se solicita a sus acompañantes salir momentáneamente para no afectar la experiencia del resto del público.

Asimismo, no se permite el acceso a menores de cuatro años y todos los asistentes, incluidos los niños, deberán contar con boleto.

¿Cuándo es Queen en Sinfónico 2026 y cuánto cuestan los boletos?

Los boletos tienen un costo de 450 a 500 pesos y pueden adquirirse a través de Boletópolis.

Las funciones programadas son:

Viernes 24 de julio, 7:00 p.m.

Viernes 24 de julio, 7:00 p.m. Sábado 25 de julio, 1:00 p.m. y 6:00 p.m.

Jueves 30 de julio, 7:00 p.m.

Sábado 1 de agosto, 1:00 p.m. y 6:00 p.m.

¿Cómo llegar al Centro Universitario Cultural (CUC)?

El Centro Universitario Cultural (CUC) se ubica en Odontología 35, Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. En el Auditorio Fra Angelico.

Si planeas llegar en transporte público, la forma más sencilla es utilizar la Línea 3 del Metro y bajar en la estación Copilco, desde donde el recinto se encuentra a unos minutos caminando.

Queen en Sinfónico en el CUC: fechas, boletos, precios y cómo llegar Foto: Cuartoscuro.com / Galo Cañas Rodríguez

Si eres fan o quieres compartir con tus hijos mayores una experiencia musical diferente durante estas vacaciones, Queen en Sinfónico es una excelente opción para disfrutar de una tarde llena de rock, orquesta y grandes clásicos que han marcado a generaciones.