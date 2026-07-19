“Viviste justo como quisiste”: Osamu Menéndez despide a su hijo Mauro

Osamu Menéndez compartió un emotivo mensaje para recordar a su hijo Mauro, quien falleció recientemente. A través de redes sociales, el actor publicó un video en el que se puede ver al joven cumpliendo uno de sus sueños: presentarse como DJ.

En la publicación, Menéndez se refirió a su hijo como Mauro Maahez nombre con el que buscaba abrirse camino dentro de la música. El mensaje estuvo acompañado de palabras de amor, orgullo y despedida.

“Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser un gran DJ productor y lo logró aunque no se daba cuenta”, escribió.

Osamu Menéndez dedica mensaje a su hijo Mauro

El actor expresó que, para él, Mauro fue “el mejor del mundo” y “el mejor hijo que alguien pueda tener”. También destacó que su hijo vivió de acuerdo con sus propios deseos y alcanzó aquello que se propuso, aunque quizá no siempre fue consciente de ello.

“Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo”, añadió.

El video generó reacciones de apoyo entre seguidores, amigos y personas cercanas a la familia, quienes enviaron mensajes de cariño ante la pérdida.

Mauro soñaba con ser DJ y productor

De acuerdo con las palabras de Osamu Menéndez, Mauro tenía el sueño de convertirse en DJ y productor musical. En el video compartido por su padre, se le observa en una presentación, momento que el actor retomó como una forma de honrar su memoria y mostrar que su hijo sí logró acercarse a lo que tanto deseaba.

La publicación no solo fue una despedida, también una manera de celebrar la vida de Mauro y el camino que construyó desde la música.

Hasta el momento, Osamu Menéndez no ha dado más detalles públicos sobre el fallecimiento de su hijo. Sin embargo, su mensaje dejó ver el profundo amor que sentía por él y el orgullo de haberlo visto perseguir sus sueños.

bgpa