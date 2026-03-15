Así es la bolsa de regalos que reciben los nominados a los Oscar 2026; esto cuesta 

La 98.ª edición de los Premios Oscar 2026 se celebra este 15 de marzo en el Dolby Theatre, donde la industria cinematográfica se reúne para reconocer a lo más destacado del año. Además de la estatuilla que entrega la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, los nominados a las principales categorías reciben una exclusiva bolsa de regalos conocida como Everyone Wins Nominee Gift Bag.

Este paquete reúne artículos de lujo, experiencias y servicios personalizados. Aunque no es un premio oficial de la Academia, cada año despierta gran curiosidad por su contenido y su valor estimado, que en 2026 ronda los 320.000 dólares.

La bolsa de regalos de los nominados al Oscar 2026 está valorada en unos 320.000 dólares. GettyImages

Qué es la bolsa de regalos de los nominados a los Oscar

Cada año, los nominados a las principales categorías de actuación y dirección de los Premios Oscar reciben una bolsa de regalos conocida en la industria como Everyone Wins Nominee Gift Bag. Este lote no forma parte oficial de los premios otorgados por la Academia, pero se ha convertido en una tradición paralela que genera gran expectativa mediática.

El paquete reúne una selección de productos y experiencias de alto valor económico, diseñados para reconocer a los artistas que lograron una nominación en la ceremonia. Aunque no todos ganan la estatuilla, los nominados reciben esta colección de obsequios exclusivos.

El valor estimado del paquete en 2026 se calcula en aproximadamente 320.000 dólares, cifra equivalente a más de 5.6 millones de pesos mexicanos, según estimaciones difundidas por diversos medios internacionales.

A diferencia de los premios que se entregan durante la ceremonia, esta bolsa se distribuye de forma privada. Los artículos son enviados directamente a las residencias o suites de hotel de los nominados durante los días previos a la gala.

Este detalle logístico permite mantener la discreción del proceso y resaltar el carácter exclusivo del paquete, que se ha convertido en uno de los elementos más comentados en torno a la ceremonia anual.

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Quiénes reciben la exclusiva bolsa de regalos de los Oscar

La bolsa de obsequios no está destinada a todos los participantes de la ceremonia. Solo un grupo reducido de invitados recibe el paquete cada año, lo que aumenta su exclusividad dentro del evento cinematográfico.

Los beneficiarios suelen incluir al presentador de la ceremonia y a los nominados en las principales categorías interpretativas. Entre ellos se encuentran los candidatos a mejor actor, mejor actriz, actor de reparto y actriz de reparto.

También se incluyen los nominados a mejor dirección, lo que reduce el número total de personas que reciben el paquete a alrededor de 25 invitados cada año.

Este criterio selectivo convierte a la bolsa en un reconocimiento simbólico para quienes han alcanzado las nominaciones más visibles de la industria cinematográfica.

Aunque el contenido no está vinculado al resultado de la premiación, el paquete busca reconocer el impacto mediático y artístico que implica llegar a la etapa final de la competencia por los premios.

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Viajes y experiencias incluidas en la bolsa de regalos del Oscar

Uno de los elementos más llamativos de la bolsa de regalos de los Oscar son las experiencias turísticas y de bienestar incluidas en el paquete. Estas actividades representan una parte significativa del valor total del lote.

Según información publicada por Reuters, los nominados pueden elegir entre diversas experiencias de viaje en distintos destinos internacionales.

Entre las opciones se encuentra una estancia en una villa de lujo ubicada en Playa Hermosa, en Costa Rica. La propiedad cuenta con aproximadamente 1.500 metros cuadrados y ofrece vistas al océano Pacífico, además de servicios como chef privado y conductor.

Otra alternativa incluye una estancia en una villa de lujo en Ibiza con capacidad para recibir a varios invitados, diseñada para ofrecer privacidad y experiencias exclusivas en la isla mediterránea.

El paquete también contempla un retiro de bienestar de diez días en Sri Lanka, donde los participantes reciben acompañamiento de terapeutas especializados y médicos ayurvédicos.

Para quienes prefieren destinos invernales, se ofrece una experiencia en Finlandia que incluye alojamiento en una villa de lujo con vistas a las auroras boreales, además de servicios personalizados.

Los obsequios se envían de forma privada a las residencias de los nominados. Foto: Canva

Productos de lujo y servicios dentro del paquete de los nominados

Además de las experiencias de viaje, la bolsa incorpora numerosos productos relacionados con bienestar, belleza y gastronomía. Estos artículos provienen de distintas marcas interesadas en promocionar sus productos entre celebridades internacionales.

Entre los servicios incluidos se encuentran tratamientos faciales, bonos de spa, limpieza y blanqueamiento dental en Beverly Hills y una sesión de lipoescultura en Florida.

El paquete también integra productos cosméticos de alta gama, como cremas, tónicos, aceites corporales, vitaminas, suplementos nutricionales y protectores solares.

En el apartado gastronómico aparecen diversos productos gourmet, entre ellos sirope de arce, bebidas con CBD, agua mineral, diferentes variedades de té y almendras.

El retinol deribado d ela vítamina A tiene como función retrasar los signos de envejecimiento. Foto: Canva

Otros artículos incluidos en el lote son galletas, fruta deshidratada y pretzels cubiertos con chocolate negro decorados con oro comestible.

El paquete también incorpora objetos variados como un bolso vegano de PETA, termos, camisetas, juegos de mesa, cámaras digitales y artículos de escritura.

Entre los servicios personalizados destacan una tarjeta para criptomonedas, una sesión fotográfica profesional y asesoramiento especializado en construcción e interiorismo.

Finalmente, uno de los detalles más llamativos es la inclusión de una consulta con un abogado matrimonial para elaborar un acuerdo prenupcial válido en Estados Unidos, uno de los servicios más comentados dentro del paquete.