Alejandra Guzmán anuncia tour por México: fechas y ciudades de su nueva gira

La icónica Alejandra Guzmán está lista para reencontrarse con su público tras un periodo complicado de salud. Con el anuncio de su nueva gira “Los que nos quedamos Tour”, la llamada “Reina de Corazones” marca su esperado regreso a los escenarios mexicanos.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

La intérprete ha enfrentado en los últimos años diversas complicaciones médicas derivadas de antiguas intervenciones, incluyendo cirugías en la columna, cadera y zona cervical.

Sin embargo, fiel a su estilo rebelde y resiliente, la cantante decidió transformar la adversidad en fuerza creativa, y abrir una nueva etapa enfocada en la música y la conexión con sus fans.

La artista regresa tras superar complicaciones de salud. IG laguzmanmx

¿En qué ciudades se presentará Alejandra Guzmán?

La gira recorrerá varias ciudades de la República Mexicana, iniciando el 1 de agosto en Tijuana. Posteriormente, continuará el 28 de agosto en Querétaro, el 4 de septiembre en Puebla, el 12 de septiembre en Pachuca y el 19 de septiembre en Veracruz.

Más adelante, llegará el 9 de octubre a Mérida y el 14 de noviembre a Acapulco, consolidando un recorrido que abarca distintos puntos del país.

La cantante se presentará en arenas clave como CDMX, Guadalajara y Monterrey. IG laguzmanmx

La cantante se presentará el 30 de octubre en la Arena Guadalajara —fecha que sustituye a la originalmente programada en marzo—, el 27 de noviembre en la Arena CDMX y cerrará con broche de oro el 12 de diciembre en la Arena Monterrey, uno de los shows más anticipados por sus seguidores.

¿Cuánto cuestan los boletos de la gira de Alejandra Guzmán?

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Superboletos, con una amplia variedad de precios que se adaptan a todos los bolsillos: desde zonas VIP en $2,887 MXN hasta secciones más accesibles como la Rosa en $502 MXN, contando además con áreas designadas para personas con discapacidad desde los $753 MXN.

Estrenó el sencillo “Viernes Violentos” como parte de esta nueva etapa. IG laguzmanmx

En el caso de Guadalajara, los boletos previamente adquiridos seguirán siendo válidos, lo que ha generado tranquilidad entre quienes ya habían asegurado su lugar.

Gira “Los que nos quedamos Tour”

Los que nos quedamos Tour busca convertirse en una experiencia sensorial completa. De acuerdo con la producción, el show contará con una impresionante combinación de luces, pantallas de alta definición y efectos visuales diseñados para acompañar cada canción, creando un ambiente inmersivo que conecte directamente con las emociones del público.

La artista promete un espectáculo con tecnología, luces y gran producción. IG laguzmanmx

Además de repasar sus grandes éxitos —como “Hacer el amor con otro”, “Eternamente bella” y “Volverte a amar”—, Guzmán aprovechará esta nueva etapa para presentar música inédita. Como adelanto, la cantante lanzó recientemente su sencillo Viernes Violentos, una canción que retoma su esencia rockera con letras intensas y una energía cruda que ha sido bien recibida tanto por la crítica como por sus seguidores.

Este tema no solo marca el inicio de una nueva producción discográfica, sino que también simboliza el renacimiento artístico de una figura que ha sabido reinventarse a lo largo de más de tres décadas de carrera. Con más de 30 millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos en premios internacionales, Alejandra Guzmán continúa siendo una de las voces más influyentes del pop rock en español.

Con esta serie de conciertos, Alejandra Guzmán reafirma que sigue siendo una de las artistas más queridas del espectáculo mexicano, lista para encender nuevamente los escenarios con su inconfundible energía.