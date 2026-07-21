Sylvia Pasquel reacciona a versión de Enrique Guzmán sobre que Silvia Pinal pensó abortar a Alejandra Guzmán

Sylvia Pasquel evitó hablar sobre las declaraciones que recientemente realizó Enrique Guzmán en las que el cantante aseguró que Silvia Pinal habría considerado interrumpir sus embarazos cuando esperaba a Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

La actriz fue cuestionada acerca de este tema durante un encuentro con la prensa. Sin embargo, dejó claro que no estaba dispuesta a opinar sobre las palabras de quien fue esposo de su madre.

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Sylvia Pasquel se niega a hablar de Enrique Guzmán

Todo ocurrió cuando una reportera intentó conocer la postura de Sylvia Pasquel sobre la entrevista que Enrique Guzmán concedió y que nuevamente llamó la atención.

“Se volvió a revivir una entrevista del señor Enrique Guzmán…”, comenzó a decir la periodista antes de que la actriz la interrumpiera. “No quiero hablar de eso”, respondió Sylvia Pasquel.

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Aunque la reportera intentó continuar con la pregunta, la hija de Silvia Pinal mantuvo su decisión y reiteró.

“No quiero hablar de ese tema”.

Sin ofrecer más explicaciones, Pasquel dio por terminada la conversación y se alejó del lugar con un mensaje cordial.

“Gracias, mi niña. Buenas tardes. Gracias”.

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre Silvia Pinal?

La reacción de Sylvia Pasquel surgió después de que resurgiera una entrevista de Enrique Guzmán. En ella, el cantante habría afirmado que Silvia Pinal “pensaba” abortar a Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

“Sí, ella pensaba perder, quitarse la criatura”.

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Enrique Guzmán reveló que la llegada de Alejandra Guzmán fue el principal motivo por el que decidió casarse con Silvia Pinal, ya que su intención era formar una familia.

“Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra. Y ella lo sabe, Alejandra”.

Sylvia Pasquel también responde a rumores sobre Alejandra Guzmán

Durante la conversación, la actriz también rechazó las versiones que señalan un supuesto distanciamiento con su hermana Alejandra Guzmán. Ante esos comentarios, respondió:

“Puros chismes, mentira”.

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Sylvia explicó que recientemente confrontó a una periodista de espectáculos por hablar sobre la familia Pinal sin contar, según ella, con fuentes cercanas.

“La puse en su lugar, que es muy diferente. Nada más. Pues no, no quiero darle más rating”, expresó.

Para defender su postura, la intérprete cuestionó de dónde provenía la información difundida sobre su familia.

“Yo le pregunté: ‘¿tu fuente vive en mi casa? No. ¿Tu fuente trabaja conmigo? No. ¿Tu fuente es cercana a mí? No. ¿Tu fuente es de mi familia? No’”, señaló.

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Como ejemplo, Pasquel mencionó que ni siquiera ella conoce todo lo que sucede en la vida de sus familiares, pese a vivir muy cerca de uno de sus hermanos.