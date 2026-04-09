¿Frida Sofía está embarazada? Esto es lo que dijo

Un video fue suficiente para encender las redes sociales. Frida Sofía volvió a ser parte de una polémica luego de que surgieran rumores sobre un posible embarazo, tras la difusión de un clip en el que aparece disfrutando de una reunión con amigos.

¿Frida Sofía está embarazada?

Las imágenes, compartidas durante el fin de semana, mostraban a la hija de Alejandra Guzmán bailando, riendo y conviviendo en lo que parecía ser una fiesta privada. Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención de los internautas: un aparente “abultamiento” en su abdomen que desató todo tipo de especulaciones.

¿Frida Sofía espera bebé? El gesto que desató teorías en redes Captura de Pantalla

En el clip, Frida Sofía aparece con un vestido negro mientras baila. En un momento, un hombre la abraza por detrás y parece tocar su vientre, gesto que fue interpretado por algunos usuarios como una señal de embarazo.

Posteriormente, la propia cantante se graba frente a un espejo, y el corte del vestido —sumado al ángulo de la cámara— generó la ilusión de una ligera pancita. Esto bastó para que los rumores comenzaran a circular rápidamente en redes sociales.

No obstante, el mismo video también mostraba otros detalles que generaron confusión: en algunas tomas, Frida aparece usando un vape y sosteniendo una bebida, lo que llevó a muchos a cuestionar la veracidad de la teoría.

¿Frida Sofía espera bebé? El gesto que desató teorías en redes Captura de Pantalla

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su embarazo?

Ante la ola de comentarios, Frida Sofía no tardó en reaccionar. A través de un audio enviado al programa Siéntese quien pueda, la cantante decidió aclarar la situación con su característico sentido del humor.

Qué risa, no estoy embarazada”, dijo entre carcajadas. “Aparte, estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar embarazada?”, agregó, desmontando de inmediato la especulación.

La cantante aclaró que no está embarazada. IG ifridag

Lejos de molestarse, Frida tomó el tema con ligereza e incluso bromeó sobre su apariencia: “¿O qué, me veo gorda o qué?”, comentó, dejando claro que no le daba importancia al revuelo generado.

¿Quién es el novio de Frida Sofía?

Otro de los puntos que llamó la atención del video fue la presencia del hombre que la acompañaba. La cercanía entre ambos hizo pensar que podría tratarse de una nueva relación sentimental.

Respondió con humor a la polémica en redes sociales. IG ifridag

Sin embargo, la propia Frida Sofía también desmintió esta versión, asegurando que actualmente no tiene pareja. Con esto, dejó claro que ni romance ni embarazo forman parte de su presente.

¿A qué se dedica Frida Sofía?

Más allá de los rumores, Frida Sofía ha estado concentrada en su crecimiento personal y profesional. En los últimos años ha participado en proyectos televisivos, como el reality Mira quién baila, donde destacó por su desempeño, aunque no concluyó la competencia.

Frida continúa enfocada en sus proyectos personales y empresariales. Mezcalent

Además, ha apostado por el emprendimiento con el lanzamiento de su marca “La loca inteligente”, una línea que incluye joyería de estilo boho chic, así como productos de cuidado personal enfocados en el bienestar. Este enfoque refleja una etapa más estable en su vida, en la que busca consolidar su carrera y explorar nuevas facetas.

Al final, la propia Frida Sofía fue clara: no está embarazada, no tiene pareja y todo se trató de una confusión en redes sociales.