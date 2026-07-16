Actor de Amarte duele aclara su estado de salud tras someterse a inesperada cirugía

Luis Fernando Peña sorprendió a sus seguidores al aparecer desde una cama de hospital en un video publicado en sus redes sociales. La imagen del actor con bata médica y conectado al equipo de monitoreo encendió las alarmas entre sus fanáticos, quienes de inmediato comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con el protagonista de Amarte duele.

¿De qué operaron a Luis Fernando Peña?

Fue el propio intérprete quien decidió despejar cualquier preocupación. Acompañado por su esposa, Aly Noris, explicó que había sido sometido a una cirugía programada y aprovechó la ocasión para enviar un importante mensaje sobre la salud masculina. El actor dejó claro desde el primer momento que no se trataba de una emergencia ni de una enfermedad grave.

Ya estoy mejor”, comentó con una sonrisa mientras explicaba que ya podía levantarse de la cama tras varias horas de recuperación.

Luis Fernando Peña tranquilizó a sus seguidores tras revelar que fue sometido a una cirugía programada. IG luisfernandop_mx

Fue entonces cuando reveló que la cirugía consistió en una circuncisión, un procedimiento que decidió realizarse por recomendación de sus especialistas debido a una condición médica que comenzaba a provocarle molestias.

¿Por qué el actor Luis Fernando Peña se hizo la circuncisión?

Lejos de ocultar el motivo de la intervención, el actor decidió hablar con total transparencia sobre un tema que, según él, muchos hombres evitan por prejuicios.

El actor aseguró que su estado de salud es estable y que la operación fue todo un éxito. Mezcalent

Luis Fernando explicó que presentaba un problema en el prepucio que ocasionaba resequedad y pequeñas lesiones cuando la piel se estiraba, situación que, aunque no representaba un riesgo inmediato, sí podía agravarse con el tiempo.

El doctor me dijo que no era algo grave, pero sí me recomendó hacerme la circuncisión por cuestiones de salud", explicó.

El actor también quiso romper con los estigmas que existen alrededor de este tipo de procedimientos.

Hay muchos hombres que dicen: 'No hablemos de eso porque soy muy macho', igual que pasa con la vasectomía. Pero la salud es primero", comentó.

Luis Fernando Peña compartió detalles de su recuperación desde el hospital. IG

¿Cuál es el estado de salud de Luis Fernando Peña?

En el video compartido desde el hospital, Luis Fernando Peña relató que la operación transcurrió sin complicaciones y que incluso ya había podido desayunar y caminar un poco mientras esperaba recibir el alta médica.

Ya desayuné unos huevitos con jamón, ya comí, ya bebí… ya no me hallo aquí. Solo estamos esperando que venga el doctor para darme de alta. Nada grave, no se espanten", expresó para tranquilizar a sus seguidores.

Horas después de la intervención, el actor aseguró que su recuperación avanzaba favorablemente y que únicamente permanecía hospitalizado mientras recibía la autorización médica para regresar a casa.

Peña reveló que padecía una condición que le provocaba molestias y que requería tratamiento quirúrgico. IG

Su publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de compañeros del medio artístico y seguidores, quienes celebraron que todo hubiera salido bien.

Entre quienes reaccionaron estuvieron Consuelo Duval, Adrián Uribe, Yuliana Peniche, Raúl Magaña, Vanessa Bauche, Andrea Noli, Liliana Arriaga "La Chupitos", Aarón Mercury y Yurem, quienes le desearon una pronta recuperación.

¿Para qué sirve la circuncisión?

Luis Fernando Peña aprovechó la experiencia para invitar a otros hombres a dejar atrás la vergüenza y acudir al médico cuando detecten cualquier molestia.

Aunque no reveló el diagnóstico exacto que originó la cirugía, explicó que se trata de una condición poco frecuente que puede presentarse en algunos hombres y que, si no recibe atención, puede provocar dolor o lesiones.

El intérprete aprovechó la experiencia para romper tabúes sobre la salud masculina y la importancia de acudir al médico.

Especialistas señalan que este tipo de síntomas pueden estar relacionados con alteraciones del prepucio, como la fimosis u otras afecciones inflamatorias, aunque únicamente un profesional de la salud puede determinar el diagnóstico y el tratamiento adecuado para cada paciente.

La circuncisión, además de realizarse por motivos religiosos o culturales, también puede recomendarse en adultos cuando existen problemas médicos que afectan la calidad de vida o dificultan la higiene de la zona.

La decisión de Luis Fernando Peña de compartir públicamente su experiencia fue ampliamente reconocida en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que el actor utilizó un momento personal para fomentar la prevención y recordar la importancia de atender cualquier problema de salud sin importar los prejuicios.