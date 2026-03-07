Ashton Kutcher explora la obsesión por la juventud en la serie de Ryan Murphy

Desde hace unas semanas, a Ashton Kutcher se le empezó a ver en Belleza perfecta, la nueva propuesta de Ryan Murphy que, a través de la existencia de un tratamiento estético virulento que da juventud y perfección en todo el cuerpo, cuestiona la obsesión que existe hoy en día por mantenerse jóvenes y no envejecer. Y es aquí en donde entra Kutcher, actor que en la serie le da vida a Byron Forst, el hombre más rico del mundo que está detrás de ese tratamiento que genera reacciones diversas y obsesiona tanto a adultos como a jóvenes que viven inseguros con sus caras y cuerpos.

Para mí es esencial e interesante hablar de todo esto porque curiosamente hay mejoras estéticas que juzgamos y otras que no. Si un niño se pone brackets, nadie diría: ‘Oh Dios, ¿Por qué lo hizo?, pero si alguien se pone implantes pectorales o se hace una rinoplastia, inmediatamente nos preguntamos por qué lo hizo”, contó Ashton Kutcher en entrevista exclusiva con Excélsior y prosiguió con su razonamiento.

Creo que esto demuestra, por así decirlo, una observación del juicio que tenemos sobre las mejoras estéticas, cosméticas o las mejoras que estén de moda. Creo que la esencia de esta serie se encuentra en el personaje de Isabella Rossellini, que tiene una perspectiva distinta al decir: ‘Soy perfecta como soy’. Todos queremos vernos un poco reflejados en ese personaje, pero al mismo tiempo vivimos en este otro mundo donde constantemente intentamos optimizar la forma en la que nos perciben los demás”, complementó.

El actor de 48 años, quien a inicios de su carrera compaginó su trabajo actoral con el modelaje, para nada pasa desapercibido con el personaje que Ryan Murphy le dio, pues se le aprecia como un tipo ambicioso, desagradable y sin escrúpulos que muy a su manera quiere cambiar el mundo y ofrecerle salud, mejoras y estética a millones de personas alrededor del mundo, a través de la “belleza perfecta”, un virus que fabricó junto a científicos, sin prever las posibles consecuencias.

Rebecca Hall y Evan Peters. Foto: Cortesía Disney+

Creo que lo que más reflexioné sobre mi personaje fue cómo muchas veces las personas que hacen cosas que se perciben como horribles, justifican los motivos por lo que lo hacen. No creo que nadie en el mundo se considere un villano... bueno, quizá algunas personas sí, pero creo que muy pocas personas que podríamos considerar villanos, se consideren así. Creo que de alguna manera lograron distorsionar una narrativa que los convierte en héroes de su propia historia y explorar eso fue interesante”, contó e inmediatamente compartió algo muy personal que vivió con su esposa, la también actriz Mila Kunis.

Te daré un ejemplo. Ayer me desperté por la mañana y fui al gimnasio mientras mis hijos se estaban preparando algo para comer. Mi esposa, que está grabando algo ahora mismo, se despertó y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo?, no deberías estar ahorita en el gimnasio. Se supone que debería estar preparando a los niños para ir a la escuela’. Y yo pensé que ellos ya lo habían resuelto. Entonces me di cuenta de que ahí estaba yo. Justificando por qué los dejé para que se prepararan solos en vez de simplemente hacerlo, y ahí es cuando me di cuenta de que estaba tratando de defender mis actos en vez de reconocer la perspectiva de la otra persona”, compartió a este diario Ashton Kutcher.

Foto: Cortesía Disney+

En Belleza perfecta, serie con 11 capítulos disponibles en la plataforma Disney+ , a Ashton Kutcher se le ve casado con la actriz italiana Isabella Rossellini, con quien mantiene una ríspida relación. El motivo por el cual él está casado con ella, una mujer sumamente mayor, tiene que ver con el hecho de que en la trama, su personaje Byron Forst, experimentó con la droga virulenta belleza perfecta y todo su cuerpo rejuveneció. Cabe destacar que la versión adulta de Byron Forst es interpretada por Vincent D’Onofrio, quien tiene una participación especial.

Al preguntarle a Kutcher, a quien mucho recordamos como el tonto Michael Kelso de That ‘70s Show, cómo fue trabajar con Rossellini, hija de la finada actriz sueca Ingrid Bergman y del finado director italiano Roberto Rossellini, Ashton contó que tuvo un gran conflicto.

Trabajar con Isabella es fácil. Es como trabajar con una leyenda. Esto sería como si un político tuviera la oportunidad de sentarse en la sala de guerra con Winston Churchill. Yo estaba ahí con ella y pensaba: ‘No puedo creer que esté trabajando con ella’. No obstante, como mi personaje la tiene que maltratar verbalmente, para mí fue realmente difícil interpretar eso. No sabía cómo lo iba a hacer, pues estamos hablando de que ella es una persona maravillosa, extraordinaria y significa un honor trabajar con ella”, compartió.

Con 29 años de carrera actoral, que ha compaginado recientemente como inversor de alto riesgo, emprendedor y cofundador de la firma Sound Ventures, así como de la organización Thorn, enfocada a combatir la trata infantil, se le preguntó al ex de Demi Moore cómo es que se ve hoy en día en la industria del cine.

Intento no verme. Para mí es como caminar por la vida sin verte a la cara. Así que realmente no tengo una perspectiva de mí mismo en la industria. Tengo la suerte de poder elegir lo que hago y sólo hacer lo que quiero, así que no me veo obligado a hacer cosas para cumplir con la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow (psicólogo). Para mí es una suerte estar en este lugar y sólo quiero tomar decisiones artísticas realmente divertidas que impliquen trabajar con gente que admiro y de la que creo que puedo aprender algo. Y sigo pensando que puedo mejorar, es de lo que se trata todo esto”, remató el actor sentado desde la comodidad de su casa.

Belleza perfecta plantea cómo el hombre más rico del mundo (Kutcher) busca comercializar un virus para que la gente pueda transformar sus cuerpos y alcanzar la juventud perfecta, sin embargo, una serie de muertes literalmente explosivas, llama la atención del gobierno y un par de detectives trata de comprender lo que está pasando en el mundo de la moda, viéndose envueltos en situaciones de peligro.

CONÓCELO:

Christopher Ashton Kutcher.

Nació el 7 de febrero de 1978 en Cedar Rapids, Iowa. Tiene 48 años.

Está casado con la actriz Mila Kunis desde 2015 y tienen dos hijos, Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood.

Previamente estuvo casado con Demi Moore.

Tiene un hermano llamado Michael, quien nació con parálisis cerebral.

Ashton llegó a estudiar Ingeniería Bioquímica con la esperanza de encontrar una cura para la dolencia cardiaca de su hermano.

Es uno de los hombres más ricos de Hollywood no sólo por la actuación, sino por su visión en negocios. Fue de los primeros en invertir en Uber, Airbnb y Spotify cuando casi nadie creía en ellas.

Fue la primera persona en la historia en alcanzar el millón de seguidores en Twitter (ahora X).

Fundó la organización Thorn, que utiliza tecnología avanzada y software para rastrear y detener el tráfico de personas y la explotación infantil en internet.

Tiene sindactilia, lo que significa que tiene dos dedos del pie derecho parcialmente unidos por una membrana. Lo ha mostrado con humor en varios programas de televisión.

PARA VERLA:

Belleza perfecta

Disponible en Disney+.

Once capítulos.

Serie creada por Ryan Murphy.

Actúan: Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Isabella Rossellini, Rebecca Hall, Evan Peters, Jeremy Pope, Jess Alexander y Ari Graynor.

Género: Drama, horror, ciencia ficción.

País: Estados Unidos.

cva*