Emma Coronel asegura que sus hijas tienen comunicación con 'El Chapo' Guzmán 

Emma Coronel ha encontrado en las redes sociales un espacio para compartir más sobre su día a día y conversar con quienes siguen sus publicaciones. Además de mostrar su faceta como modelo, también responde preguntas que, en ocasiones, la llevan a hablar de su familia y de lo que ocurre fuera de sus proyectos profesionales.

Una de esas charlas ocurrió durante una transmisión en vivo en Kick. Entre los comentarios del público apareció una pregunta sobre aquello que la hace feliz, pero que pocas personas conocen. Su respuesta incluyó a sus hijas gemelas y, después, sobre la relación que tienen con su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Emma Coronel Instagram: emma.coronel.official

Lejos de mencionar una pasarela o alguno de sus negocios, Coronel eligió cuando sus hijas se acercan a contarle algo nuevo sobre sus vidas.

“Ay, no, pues mis hijas cuando me salen con una noticia de cosas de ellas, ¿saben?”.

Emma Coronel asegura que sus hijas ven y hablan con “El Chapo”

Al hablar de la relación entre sus hijas y su padre, la creadora de contenido aseguró que existe comunicación entre ellos. Según lo que expresó durante la transmisión, las menores han podido verlo y conversar con él.

Joaquina y Emali, hijas de El Chapo Guzmán y Emma Coronel Instagram

“Ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”.

Emma Coronel describió el contacto como algo positivo para sus hijas. También dejó claro que, desde su perspectiva, el vínculo familiar sigue presente.

“Siempre va a haber una relación con el papá de mis hijas. Siempre, siempre. Es el papá de mis tesoros”.

emma coronel

Durante la charla comentó que “ellas son muy apegadas a él” y añadió: “Es que así debe ser, claro que sí”.

Para la modelo, hay aspectos de esa relación que las personas que opinan desde fuera desconocen. Por eso, aprovechó la conversación para explicar cómo percibe la situación de sus hijas.

“Mucha gente piensa que mis hijas no están apegadas a él, pero no saben la historia. Y gracias a Dios, todo está bien. Y yo estoy feliz con eso”.

Emma Coronel, de las pasarelas a las transmisiones en vivo

La actividad de Emma Coronel en internet forma parte de la etapa que comenzó después de salir de prisión. Entre 2021 y 2023 cumplió una condena de tres años por narcotráfico y lavado de dinero, y permanece bajo libertad condicional hasta septiembre de 2027.

Emma Coronel IG Emma Coronel

Su incursión en el modelaje incluyó un debut en la Semana de la Moda de Milán, en septiembre de 2024, con la diseñadora April Black Diamond. También participó como modelo de ThreeFourSeven, la marca de fajas moldeadoras de la influencer Graciela Montes.

Entre sus proyectos propios está “Cuerpo que brilla”, una guía digital de entrenamiento. Más recientemente, TikTok y Kick se han convertido en espacios donde crea contenido y habla con sus seguidores.