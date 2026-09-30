“Ese compa ya está muerto”: Influencer sorprende a Emma Coronel con enorme ramo de flores y joyería

Emma Coronel Aispuro volvió a llamar la atención en redes sociales después de protagonizar un momento junto al creador de contenido David Flow, quien decidió sorprenderla con un enorme ramo de rosas rojas y algunos accesorios de joyería.

El encuentro quedó registrado en un video publicado en TikTok, donde se observa la reacción de la modelo al recibir el inesperado detalle. La grabación rápidamente generó comentarios entre los usuarios, principalmente por el vínculo de Coronel con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Foto: Captura de video

¿Cómo reaccionó Emma Coronel al recibir las flores?

La modelo no pudo ocultar su sorpresa cuando vio el tamaño del ramo que David Flow había preparado para ella. Entre risas y asombro, le preguntó por qué era tan grande y si realmente era necesario llevarle un detalle de esas dimensiones.

Además del arreglo floral, el creador de contenido también le obsequió piezas de joyería con su inicial, aumentando todavía más la sorpresa de Emma.

Incluso, Coronel preguntó a sus seguidores qué opinaban sobre los regalos y si debía aceptarlos.

Foto: Instagram: emma.coronel.official

¿Qué le dijo David Flow a Emma Coronel?

David Flow, cuyo nombre es Davis Obed Silva Antunez, explicó que eligió un ramo de ese tamaño porque consideraba que Emma merecía recibir un detalle especial.

El influencer hondureño, de 28 años, también aprovechó el momento para expresar el cariño y respeto que ha desarrollado por la modelo después de las transmisiones que ambos han compartido en redes sociales.

Usted se merece muchas más, obviamente. Es muy buena persona, muy buena amiga, se ha compartido muy linda conmigo. Entonces, obviamente por eso. Sabe que le he agarrado cariño de tantos lives que hemos hecho, tantas cosas que hemos compartido”.

Como agradecimiento, Emma Coronel abrazó a David Flow, quien también le entregó uno de los accesorios de joyería.

Foto: Captura de video

¿Por qué el regalo generó comentarios en redes?

El video provocó una ola de reacciones entre usuarios de TikTok, quienes hicieron referencia a la relación de Emma Coronel con “El Chapo” Guzmán y bromearon sobre la cercanía entre ella y el influencer.

Entre los comentarios compartidos en videos de TikTok se pueden leer frases como:

“Eso es retar al diablo”.

“Pobrecito. Ese chamaco no sabe dónde se está metiendo. Dios lo acompañe siempre. porque a veces nunca sabemos lo que puede pasar”.

“Ese compa ya está muerto”.

“soy mexicana. y este amigo no sabe dónde se metió. o donde se esta metiendo. y lo digo en buen plan”.

“Asta yo me estoy enamorando de David”.

“Apenas te conozco y ya te vas”.

“mi compa anda en terrenos muy turbios”.

“Era buen tipo”.

“Sálgase de ahí lo antes posible compa".

Los comentarios reflejan principalmente el tono de sorpresa y las bromas de algunos usuarios ante el detalle que David Flow tuvo con Coronel.

¿Cómo se conocieron Emma Coronel y David Flow?

De acuerdo con la información difundida sobre ambos, Emma Coronel y David Flow se conocieron durante una transmisión en vivo de TikTok.

En aquel primer encuentro, el influencer no sabía quién era Coronel ni conocía su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Después de enterarse de su identidad, dejó de hablarle durante un periodo, aunque posteriormente retomaron el contacto mediante nuevas transmisiones.

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a compartir más lives y desarrollaron una amistad que ahora también ha quedado registrada en redes sociales.

IG: @emma.coronel.official

Emma Coronel está casada con Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quien tiene dos hijas gemelas: Emali Guadalupe y María Joaquina.

La pareja contrajo matrimonio en 2007. Actualmente, Coronel se encuentra en libertad condicional, mientras que el narcotraficante mexicano cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada sobre su situación legal, Emma Coronel tiene restricciones que le impiden reunirse con su esposo y su periodo de libertad condicional está previsto hasta septiembre de 2027.