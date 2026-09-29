Emiliano Aguilar reaparece tras rumores de hospitalización por problemas de salud mental

Emiliano Aguilar volvió a aparecer públicamente después de que en las últimas horas comenzara a circular un supuesto comunicado en el que se aseguraba que el cantante había sido hospitalizado por problemas de salud mental y que tendría que suspender temporalmente sus presentaciones.

La información generó preocupación entre sus seguidores, sobre todo porque el documento hablaba de un estado de salud "delicado" y señalaba que el joven estaría recibiendo atención médica.

Sin embargo, fue el propio Emiliano Aguilar quien salió a aclarar qué había pasado. A través de un mensaje dirigido a las personas que se preocuparon por él, negó que se encuentre hospitalizado y explicó que sí atravesó un momento complicado.

Emiliano Aguilar niega estar hospitalizado

De acuerdo con lo que contó el hijo de Pepe Aguilar, tuvo un ataque de pánico. El cantante recordó que este tipo de episodios no son algo nuevo para él y reconoció que en las últimas semanas ha tenido que lidiar con varias situaciones personales.

Muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí. Me dio como un ataque de pánico y ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico, explicó.

Equipo de Emiliano Aguilar lanza comunicado redes sociales

Emiliano también aceptó que no han sido días sencillos, aunque trató de dejar claro que continúa adelante y que, contrario a lo que señalaba el supuesto comunicado, no estaba internado en un hospital.

He estado lidiando con muchas cosas últimamente, pero aquí seguimos echándole ganas. Todo está bien, no estoy en el hospital, afirmó.

Con estas palabras, el cantante buscó ponerle freno a las versiones que comenzaron a circular sobre su estado de salud. También aprovechó para agradecer las muestras de preocupación que recibió de sus seguidores.

Muchas gracias a todos los que se preocuparon, los quiero mucho. Gracias, dijo antes de terminar su mensaje.

Cierra su cuenta de Instagram y vuelve a preocupar a sus fans

Después de dar estas declaraciones, Emiliano Aguilar cerró su cuenta de Instagram. La decisión volvió a generar dudas entre algunos de sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre el cantante.

El episodio ocurre además después de una serie de situaciones que han colocado al hijo de Pepe Aguilar en el centro de la conversación en redes sociales. Recientemente, su nombre fue relacionado con Gala Montes, luego de una polémica en la que surgieron señalamientos sobre supuestos problemas de adicciones de la actriz y también versiones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Emiliano Aguilar habla sobre su salud mental IG emiliano_aguilar.t

Hasta ahora, lo que Emiliano Aguilar ha confirmado directamente es que tuvo un ataque de pánico y que no se encuentra hospitalizado. El supuesto comunicado que hablaba de una suspensión de actividades por una hospitalización no coincide con la aclaración que él mismo hizo.

Mientras tanto, sus seguidores continúan pendientes de sus redes sociales y de cualquier mensaje que pueda compartir sobre su situación.