Emiliano Aguilar fue hospitalizado; esto se sabe de su estado de salud 

Emiliano Aguilar fue hospitalizado y hará una pausa en sus actividades musicales. La noticia se dio a conocer este 29 de septiembre a través de un comunicado de su equipo de trabajo, que informó que el rapero suspenderá temporalmente sus presentaciones mientras recibe atención médica.

Durante los últimos meses, Emiliano también ha llamado la atención por asuntos ajenos a su música. Sus declaraciones sobre la familia Aguilar y, más recientemente, lo que tanto él como Gala Montes han contado sobre la relación que mantuvieron lo colocaron en polémica, pero ahora el cantante llama la atención por su estado de salud.

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¿Por qué hospitalizaron a Emiliano Aguilar?

El equipo del rapero confirmó que se encuentra internado y que suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos. La decisión, según el comunicado, busca darle tiempo para recibir atención y concentrarse en su recuperación.

“Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”.

Emiliano Aguilar r IG emiliano_aguilar.t

No se dieron detalles sobre cuándo ingresó al hospital, el lugar donde recibe atención ni cuánto tiempo permanecerá internado. Tampoco se anunció una fecha para retomar sus actividades.

¿Qué pasará con las presentaciones d Emiliano Aguilar?

La pausa anunciada incluye las apariciones y compromisos públicos que Emiliano Aguilar tenía previstos. Hasta ahora, su equipo no ha publicado un calendario con nuevas fechas ni ha precisado cuándo podría volver a presentarse.

“Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo”, se lee en el comunicado.

La carrera de Emiliano Aguilar fuera de la música regional

Emiliano Aguilar es hijo de Pepe Aguilar y de la cantante Carmen Treviño. También es medio hermano de Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar, integrantes de una familia conocida por su trayectoria en el regional mexicano.

Su propuesta musical, sin embargo, ha tomado otro rumbo. En lugar de seguir el camino de la música regional mexicana con el que suele identificarse a su familia, Emiliano se ha acercado al rap, a los sonidos urbanos y la cumbia.

Emiliano Aguilar Especial

Su carrera también ha estado acompañada de declaraciones sobre sus vínculos familiares y de diferencias con otras personas del medio. Entre los episodios recientes figura la controversia con Gala Montes sobre la relación que ambos mantuvieron, ya que en su momento la actriz aseguró que engañó a su novio con el hijo de Pepe Aguilar.