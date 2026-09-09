Emiliano Aguilar sale en defensa de Gala Montes: “La expusieron… como lo hacen los buitres”

Emiliano Aguilar salió en defensa de Gala Montes luego de su salida repentina de La Casa de los Famosos México 2026, tras lo cual acaparó la atención y generó preocupación entre sus seguidores

Aunque después de que abandonó el reality la misma Gala reapareció en sus redes sociales y dijo estar bien, provocó especulaciones sobre el estado en el que se encuentra.

Algunas versiones apuntan a que tuvo una crisis de ansiedad, derivada de la abstinencia por el consumo de marihuana, aunque esto no está confirmado pues principalmente se especuló por la forma en que apareció en el programa, visiblemente cambiada comparada con su apariencia en la segunda temporada del mismo reality.

Además, las especulaciones crecieron luego de los videos que publicó uno de sus amigos identificado como Orlando Santana, a quien había dejado a cargo de sus redes mientras se encontraba en el programa que no permite contacto con el exterior.

En las imágenes aparecía Gala bebiendo y fumando aparente marihuana. En tanto, en uno de los clips se veían aparentes sustancias sobre una mesa, lo que hizo crecer los rumores sobre una posible adicción al cannabis.

En tanto, todo creció por la confesión que hizo Montes durante su breve estancia en La Casa, en donde reveló a Karina Torres que tenía adicciones y que su mamá había querido anexarla.

Emiliano Aguilar sale en defensa de Gala Montes

Emiliano Aguilar sale en defensa de Gala Montes. @emilianoaguilar

Tras toda la polémica que se desató por la salida abrupta de Gala Montes del reality que se transmite 24/7, Emiliano Aguilar salió a dar su versión, puesto que aseguró que había personas que lo estaban señalando de ser el culpable del estado en que se encuentra la actriz.

El hijo de Pepe Aguilar aseguró que Gala Montes es una mujer increíble, con mucho talento y que “está pasando por cosas ahorita”, aunque no detalló con certeza qué ocurre con la actriz.

Aguilar criticó a los que juzgan a la también cantante “detrás de su televisor”, pues aseguró que la gente no sabe qué pasa con su vida.

Gala es una buena persona y se me hace una mam… que me estén echando la culpa a mí”, dijo.

Emiliano aseveró que su única intención es ayudarla y arremetió contra todo el “hate” que ha recibido por su relación con Gala, insistiendo en que nada tiene que ver esa amistad con el estado en el que se encuentra.

En tanto, consideró que la actriz había sido exhibida y mostró su desacuerdo porque dijo que, a su parecer, había sido por “raiting”.

Como hacen los pu… buitres”, enfatizó.

Finalmente, dijo que no era justo que lo señalaran a él como culpable y que, al final, no le importaba la opinión pública.

¿Qué pasó con Gala Montes en los últimos días?

Gala Montes atraviesa días de incertidumbre profesional. En menos de una semana, la actriz quedó fuera de dos proyectos que habían marcado su agenda: Malinche, El Musical y La Casa de los Famosos México 2026. Sus decisiones y la respuesta de las producciones han generado numerosas preguntas sobre qué ocurrió.

El episodio más reciente ocurrió en La Casa de los Famosos México. Gala ingresó al reality el pasado 6 de septiembre, pero apenas dos días después decidió abandonar la competencia. La producción informó que su salida fue voluntaria y, hasta el momento, no ha confirmado públicamente una razón específica.

La actriz, por su parte, reapareció en redes sociales para asegurar que se encontraba bien y adelantó que posteriormente explicaría lo sucedido.

Gala Montes. @galamontes

Pero la salida del reality no fue el único revés para Montes. En paralelo, Malinche anunció que su participación en el musical quedaba suspendida de manera indefinida, pese a que la actriz había sido presentada recientemente como parte del elenco.

Ante este anuncio, Gala respondió públicamente y explicó que existían diferencias relacionadas con las condiciones económicas de su participación. La actriz aseguró que incluso había propuesto participar en funciones sin cobrar mientras se llegaba a un acuerdo sobre su sueldo. También defendió el trabajo que realizó en el proyecto y cuestionó la decisión de la producción.

Así, en cuestión de días, Gala Montes pasó de regresar a La Casa de los Famosos México como una de las figuras más conocidas de temporadas anteriores a abandonar el reality y enfrentar la suspensión de su participación en Malinche. Por ahora, mientras continúan las especulaciones, las razones oficiales detrás de su salida del programa siguen sin aclararse por completo.