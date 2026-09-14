Emiliano Aguilar, molesto, niega romance con Gala Montes; revela que tuvo que bloquearla

Las especulaciones sobre un supuesto romance entre Emiliano Aguilar y Gala Montes, llevaron al cantante a pronunciarse públicamente. Visiblemente molesto, el rapero pidió que dejaran de relacionarlo sentimentalmente con la actriz y aseguró que entre ambos no existe una relación de pareja.

Foto: Redes sociales

A través de varios videos publicados en Instagram, Emiliano explicó que la conversación constante sobre un supuesto vínculo con Gala comenzó a incomodarlo, especialmente porque, según afirmó, las versiones que circulan en internet no corresponden con la realidad y lo han culpado por como luce la actriz.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su supuesto romance con Gala Montes?

El cantante fue directo al referirse a los rumores y negó que él y la actriz sean pareja. También rechazó la idea de que recientemente hayan terminado una relación, pues aseguró que nunca existió un noviazgo entre ellos.

Ya no me enfaden a mí con Gala, la neta, no estamos juntos. O sea, no, no, no, no, no estamos juntos, no somos pareja y ya”, expresó visiblemente molesto.

Con esta declaración, Emiliano buscó poner fin a las versiones que durante los últimos días lo han colocado sentimentalmente junto a la protagonista de distintos proyectos televisivos.

Foto: @galamontes

¿Por qué Emiliano pidió que no lo relacionen con la situación de Gala?

Además de negar el romance, el rapero cuestionó que algunos usuarios le atribuyan responsabilidad por la situación personal que atraviesa Gala Montes.

Emiliano señaló que cada persona enfrenta sus propios problemas y consideró injusto que en redes sociales se construyan historias alrededor de ambos sin conocer realmente lo que ocurre.

Todo están diciendo que tú y tú, que es tu culpa que está así, que está como... O sea, todos pasan por cosas”, comentó.

De esta manera, dejó claro que no considera correcto que se le responsabilice por las circunstancias personales de la actriz.

¿Emiliano Aguilar está enojado con Gala Montes?

Pese a su evidente molestia por los rumores, el cantante aclaró que no existe una pelea entre ellos ni algún conflicto que haya provocado un supuesto distanciamiento.

No estamos enojados, no, nada, nada, nada. Nomás sirve de tema que cada pinche cosa que veo en Instagram tiene que ver algo conmigo y con ella, cuando ni saben ni qué rollo, ni cierto, ni nada”, manifestó.

Según su explicación, el problema no estaría relacionado directamente con Gala, sino con la manera en que las redes sociales han convertido cualquier publicación o situación relacionada con alguno de ellos en motivo para alimentar especulaciones.

Foto: IG

Ante la insistencia de los usuarios por vincularlos, Emiliano reveló que tomó una medida drástica para dejar de encontrarse constantemente con contenido relacionado con la actriz.

El rapero confesó que decidió bloquear a Gala Montes de sus redes sociales, pues aseguró que prácticamente todo lo que encontraba en sus plataformas terminaba relacionándolo con ella.

Yo ya no quiero saber nada de eso, al chile. Yo la tuve que bloquear de todos lados, la tuve que bloquear y ya”, declaró.

¿Qué relación tienen actualmente Emiliano y Gala?

Después de sus declaraciones, Emiliano Aguilar reiteró que él y Gala Montes llevan caminos separados y que no existe un vínculo romántico entre ambos.

El cantante también dejó entrever que no hay un conflicto personal con la actriz y que su molestia está relacionada principalmente con las constantes especulaciones que circulan en redes sociales.

Con su pronunciamiento, Emiliano intentó cerrar nuevamente el tema y pidió que se deje de construir una historia sentimental entre ambos, mientras sus declaraciones continúan generando reacciones entre los usuarios.