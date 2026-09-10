Gala Montes comparte video con Emiliano Aguilar y crecen rumores de romance

Gala Montes continúa reavivando los rumores sobre una posible relación con Emiliano Aguilar, esta vez luego de que la actriz compartiera un video junto al cantante en redes sociales.

Y es que ambos famosos han mostrado una cercana amistad que ha llamado la atención de sus seguidores, especialmente por las distintas interacciones que han tenido desde finales de junio.

Gala Montes comparte video con Emiliano Aguilar

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante mexicana compartió con sus seguidores un video en el que aparecen varios momentos junto a Emiliano Aguilar.

En la publicación, ambos se muestran cantando y bailando, aparentemente como amigos, mientras de fondo se escucha la canción “Love On The Brain” de Rihanna.

El video rápidamente generó reacciones y, hasta el momento, suma alrededor de 25 mil reacciones y más de 900 comentarios.

Sin embargo, pese a las especulaciones que han surgido en redes sociales, ninguno de los dos famosos ha confirmado que exista una relación sentimental entre ellos, por lo que hasta ahora todo apunta a que mantienen una amistad.

Emiliano Aguilar defiende a Gala Montes

Los rumores sobre la cercanía entre Gala Montes y Emiliano Aguilar también han cobrado fuerza luego de que el cantante saliera en defensa de la actriz.

Tras su salida de La Casa de los Famosos, el pasado 8 de septiembre, Emiliano Aguilar compartió un mensaje en redes sociales en respuesta a las críticas que ha recibido y a quienes lo señalaron como responsable del estado emocional de Gala.

“Este video va para todas las personas que están diciendo que ya la Montes está así por mi culpa. Miren, les voy a decir algo, Gala Montes es una mujer increíble, es una mujer que tiene un chin.. de talento, una mujer que se la rifa machín y está pasando por cosas ahorita, como yo también paso por cosas, como todos ustedes pasan por cosas, pero ahí están juzgando”.

Con este mensaje, el hijo de Pepe Aguilar dejó clara la admiración y el apoyo que tiene hacia la actriz, además de pedir que no se juzgue la situación por la que atraviesa y señalar que su intención es ayudarla.

¿Qué pasó con Gala Montes en La Casa de los Famosos?

Gala Montes ingresó a La Casa de los Famosos el 6 de septiembre, pero decidió abandonar el programa apenas dos días después, luego de tomar esta decisión de manera voluntaria.

Tras su salida, varios de sus seguidores compartieron mensajes de apoyo para la actriz y señalaron que tenía derecho a tomar la decisión que considerara mejor para ella.

Aunque los rumores sobre un posible romance con Emiliano Aguilar continúan, hasta el momento no existe una confirmación de que haya una relación sentimental entre ambos. Lo que sí han mostrado públicamente es un vínculo cercano y una amistad en la que se han brindado apoyo.