Emiliano Aguilar volvió a hablar de la relación que tiene con su familia y dejó claro que, aunque hoy sigue enfocado en hacer carrera por su cuenta, sí le gustaría reconciliarse con Pepe Aguilar en algún momento.

El cantante, que desde hace años tomó un camino muy distinto al de la dinastía Aguilar apostando por la música urbana, habló sobre la distancia que existe con su papá y también sobre las razones que terminaron separándolos durante tanto tiempo.

Aunque la relación entre ambos ha tenido altibajos, Emiliano aseguró que no guarda rencor hacia Pepe Aguilar y que incluso entiende muchas cosas de su historia familiar desde otra perspectiva ahora que es adulto.

Emiliano Aguilar busca reconciliación con Pepe Aguilar, ¿por qué se distanció de su papá? IG emiliano_aguilar.t

¿Emiliano Aguilar se reconciliará con Pepe Aguilar?

Durante una entrevista reciente, Emiliano confesó que la única reconciliación que realmente le interesa dentro de su familia es con su papá.

El cantante explicó que actualmente está concentrado en construir su carrera solo y que justamente por eso ha preferido mantenerse lejos del respaldo que representa el apellido Aguilar dentro de la música mexicana.

Más que un rechazo hacia Pepe Aguilar, Emiliano dio a entender que busca demostrar que puede abrirse camino por mérito propio.

Por eso decidió enfocarse en géneros urbanos y desarrollar un proyecto completamente separado del regional mexicano que caracteriza a su familia.

Aun así, también sorprendió porque salió a defender públicamente a Pepe Aguilar de las críticas que suele recibir en redes sociales, especialmente ahora que la familia permanece constantemente bajo atención por temas relacionados con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Según Emiliano, mucha gente opina sobre su papá sin realmente conocer cómo es fuera del escenario.

Emiliano Aguilar busca reconciliación con Pepe Aguilar, ¿por qué se distanció de su papá? Instagram

¿Por qué Emiliano Aguilar se distanció de Pepe Aguilar?

La distancia entre Emiliano y Pepe Aguilar no empezó recientemente. De hecho, la relación entre ambos ha sido complicada desde hace años debido a varios factores familiares y personales.

Uno de los principales motivos fue que Emiliano creció lejos de su papá. Durante su infancia vivió principalmente con su mamá, Carmen Treviño, en Tijuana, mientras Pepe Aguilar continuaba desarrollando su carrera musical en otras ciudades.

Esa separación física terminó afectando también la convivencia entre ellos.

Con el paso de los años, ambos intentaron acercarse en distintos momentos, pero la relación ya arrastraba ausencias importantes que no fueron fáciles de reparar.

Además, Emiliano siempre se sintió distinto al resto de la familia Aguilar. Mientras Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar crecieron dentro del ambiente musical ranchero, él decidió construir una identidad totalmente separada de esa imagen.

Otro momento complicado llegó en 2017, cuando Emiliano enfrentó problemas legales en Estados Unidos. Aunque posteriormente fue declarado inocente, el episodio aumentó todavía más la distancia pública entre él y su familia.

Desde entonces, el cantante ha mantenido una postura mucho más independiente y reservada respecto a los Aguilar.

Emiliano Aguilar envía fuerte reflexión a Pepe Aguilar Especial

Emiliano Aguilar sigue haciendo su camino lejos de la dinastía Aguilar

Actualmente, Emiliano continúa trabajando en su carrera dentro del rap y la música urbana, manteniendo un estilo completamente distinto al legado musical de su familia.

Aunque el distanciamiento con Pepe Aguilar sigue existiendo, sus recientes declaraciones dejaron claro que la relación no está completamente rota y que sí existe la intención de acercarse nuevamente en algún momento.

Por ahora, el cantante asegura que quiere seguir creciendo por su cuenta antes de dar ese paso personal con su papá.