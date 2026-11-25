Eme Malafe solía burlarse de los actores que se metían demasiado en sus personajes. Los veía exagerar, entregarse a una ficción que, pensaba, no tenía por qué trascender la pantalla. Hasta que le tocó hacerlo.

Después de participar en la serie de televisión Vgly, el rapero se enfrentó a una experiencia que lo llevó a cuestionar esa idea. Interpretó a un hombre atravesado por la violencia en La Cazadora, protagonizada por Adriana Paz, un hombre cuya necesidad de proteger a una niña confrontó a Malafe con el miedo y la vulnerabilidad.

“Yo soy de los que criticaba el pedo de los actores. Yo lo decía… ‘Chismamones, que se meten en personajes’. Ahí me tienes de retache”, recordó.

La experiencia fue más allá de aprenderse un guion; viajó a Ciudad Juárez, y ahí la historia y el entorno en el que se desarrollaba la película lo hicieron conectar con una preocupación que, hasta entonces, no había dimensionado de esa manera.

“Cuando regresé de Juárez me tuve que ir al psicólogo. Tuve que meterme luego, luego, unas semanas, porque sí estaba cabrón. Si te metes, te metes, y como había sido mi primer pedo grande, y el impacto de ver la violencia en Juárez, el impacto de estar ahí y ser un hombre de este tipo me tocó muchísimo”, agregó.

Presentacion de la película la cazadora en el marco de FICM, en la imagen Guillermo Alonso, actor ; Suzanne Andrews, directora y guionista de la cazadora , Eme Malafe, actor; Jennifer Trejo, Actriz; Adriana Paz, actriz. Foto: Elizabeth Velazquez Excelsior

El personaje vivía con el temor de que algo les ocurriera a su hermana o a su madre en el contexto de los feminicidios; ahí Adriana interpretó a una justiciera, Eme Malafe fue su esposo, su soporte, y ahí entendió esa necesidad de proteger a los suyos, pero también el miedo que la acompañaba.

“Ese pedo de proteger, ese pedo de cuidar, pasó a tener miedo, de decir: ‘Si le hacen algo a mi familia’. La psicóloga me dijo: ‘Tienes que bajarte de personaje’. Y ya fue cuando comprendí lo que realmente era la actuación”, detalló.

La terapia le ayudó a entender que interpretar no significaba únicamente entrar en una historia, sino también encontrar la manera de salir de ella. Una lección que todavía le resultaba difícil de explicar, incluso cuando observaba el resultado en pantalla.

Cuando volteé a ver la película, te lo juro, carnal, no me reconocí. Y yo dije: ‘Verga, ¿yo hice eso?’. Entonces sí, se siente muy chido, es algo bien loco en la mente”.

El encuentro con Adriana Paz también fue decisivo. En una escena alrededor de una fogata, mientras ella interpretaba a su personaje, Eme Malafe observó una transformación que hasta entonces no había comprendido.

“Vi cómo ella entró en papel, se le salieron sus lagrimillas, y cuando me toca a mí, dije: ‘verga, así sentí esa pinche sensación, así como de piel chinita’. Adriana me enseñó lo que era actuar. Vi su transformación en su mirada, en su tez”.

El rapero ya prepara un disco dedicado a los migrantes en Estados Unidos. LILIANA ESTRADA

El músico reconoció que todavía le queda mucho por aprender, pero encontró en la actuación otra posibilidad para desarrollar su inquietud creativa.

“Más que artista me considero una persona que le gusta estar creando. En la actuación encontré otra partecita así chida que es crear”, confesó.

Recurrió a sus nuevos colegas para entender aún más lo que es la actuación; uno de ellos fue Juan Daniel García Treviño, quien también llegó desde un entorno ajeno a los reflectores para construir su carrera actoral.

“Me dijo que disfrutara, porque esto es así de mucho esfuerzo, de muchas cosas nuevas, pero que hay que disfrutarlo, no somos de este mundo”, dijo Malafe.

Esa búsqueda también atraviesa su música. Eme Malafe prepara un disco dirigido al público mexicano que vive en Estados Unidos, una experiencia que le ha permitido observar otra realidad y escribir desde ella.

“Ahora que he estado yendo, como que es otra realidad, que entendí del mexicano que está allá, y me puse a escribir rolas para ellos”, adelantó.

El contacto con historias distintas también modificó su manera de mirar. Una transformación que reconoció incluso en su comprensión de la violencia y de las experiencias de las mujeres.

Acaba de publicar la canción Gastas balas. Facebook Eme Malafe

Este fin de semana, Eme Malafe llevará nuevamente su música al escenario del Flow Fest, mientras la actuación comienza a abrirle otro camino. Ya no se trata solamente de cantar o escribir canciones: ahora también quiere habitar personajes y descubrir qué puede crear desde ellos en ese arte o en la música.