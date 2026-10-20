Adriana Paz reflexiona sobre la violencia contra las mujeres con 'La cazadora': “El cine te saca de tu zona de confort”

El cine permite asomarse a realidades que permanecen fuera de la vida cotidiana, conocer otras formas de vivir y entender circunstancias que difícilmente se experimentarían desde la propia posición. Para Adriana Paz, esa es una de las razones por las cuales el arte resulta una herramienta necesaria, sobre todo cuando se acerca a historias atravesadas por la violencia y la desprotección.

La actriz mexicana, reconocida internacionalmente por su trabajo en Emilia Pérez —donde compartió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 2024 con sus compañeras de reparto—, volvió a una historia de violencia contra las mujeres con La cazadora, película dirigida por Suzanne Andrews Correa que presentó este lunes en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Presentacion de la película la cazadora en el marco de FICM, en la imagen Guillermo Alonso, actor ; Suzanne Andrews, directora y guionista de la cazadora , Eme Malafe, actor; Jennifer Trejo, Actriz; Adriana Paz, actriz. Foto: Elizabeth Velazquez Excelsior

Inspirada en hechos reales ocurridos en Ciudad Juárez, la cinta sigue a Luz, una madre y trabajadora de una maquiladora que, ante la violencia y la falta de justicia, decide actuar por cuenta propia para proteger a su hija.

Eso es lo increíble del cine y del arte, que te saca de tu zona de confort, de tu mundo, porque a veces vivimos en una burbuja; creo que es la única forma de enterarte de esos otros mundos. Lo damos por hecho porque las películas ahí están en el cine, pero ¿qué pasaría si no existiera? ¿Cómo nos enteraríamos de un montón de cosas? Me parece una herramienta muy poderosa y necesaria", reflexionó la actriz en entrevista para Excélsior.

Esa posibilidad de mirar otras vidas adquirió una dimensión concreta durante su estancia en Ciudad Juárez, donde el equipo se acercó a las condiciones de vida de las mujeres y a las huellas que la violencia ha dejado en la localidad. Para Paz, imaginar la rutina de quienes viven ahí implicó pensar en trayectos y horarios que forman parte de su cotidianidad, pero que desde fuera pueden pasar inadvertidos.

No puedo evitar imaginarme cómo es la vida de una mujer, cómo sería mi vida ahí: agarrar dos o tres camiones, salir a las cinco de la mañana... eso te pone en un lugar diferente", contó.

Para Paz existió algo fundamental al interpretar a Luz: comprender al personaje desde adentro. Es decir, mirar las condiciones de miedo, rabia y desprotección que pueden llevar a una persona a actuar de una manera que otros juzgarían desde fuera, y entender qué ocurre cuando una mujer deja de esperar una respuesta de las instituciones y decide buscar justicia por sus propios medios.

Adriana Paz, actriz. Foto: Elizabeth Velazquez Excelsior

Dicen que al personaje no se le juzga, pero es imposible no preguntarte desde quién eres como ser humano: ¿yo lo habría hecho?, ¿esto es correcto? Al final es un juicio, porque no entendemos el lugar en el que se encuentra realmente esa persona. Pero imagínate el nivel de desprotección, miedo y rabia en el que tuvo que encontrarse ella y las mujeres que han llegado a ese límite. Hay mujeres que se han defendido y están en la cárcel por eso", explicó.

Luz asesina a dos hombres que la agredieron para evitar que su hija pase por la misma situación, premisa de la que emanan los cuestionamientos sobre cuáles son los límites de tomar la justicia por mano propia. La actriz considera que los personajes capaces de provocar esa incomodidad son precisamente los que obligan al espectador a revisar sus propias convicciones.

Ese tipo de personajes son maravillosos porque te mueven, te descolocan completamente, te hacen formularte preguntas que nunca te hubieras hecho y te hacen dudar", señaló.

Su maternidad la llevó a otro punto

En el caso de Luz, una de las claves para construir esa reacción fue la maternidad. Paz vinculó la decisión de su personaje con la necesidad de proteger a su hija, pero también con una experiencia propia que le permitió reconocer la contradicción entre sentirse vulnerable y, al mismo tiempo, adquirir una fuerza desconocida.

Un hijo es la vulnerabilidad más grande, pero también la fortaleza más grande. Nunca me sentí tan poderosa y tan vulnerable como cuando fui mamá. Creo que eso es mucho del motor de Luz, al final eso fue lo que encontré", dijo.

Esa relación entre protección y vulnerabilidad también estuvo presente durante el rodaje en las escenas que compartió con Jennifer Trejo, quien interpreta a la hija de Luz. Paz explicó que suele establecer un vínculo de cuidado con los intérpretes más jóvenes, una cercanía que considera importante para construir relaciones creíbles frente a la cámara.

Soy muy materna, y cuando trabajo con actores o actrices más pequeños me gusta protegerlos dentro y fuera del set. Fue muy bonito trabajar con ella; el poder que tiene, su entendimiento y el amor hicieron muy linda la experiencia. Eso es importante para que se sienta real la relación entre ellas", compartió.

Para Paz, acercarse a una historia como la de La cazadora significa ir más allá de la decisión que toma una mujer y preguntarse qué circunstancias la llevaron hasta ahí. Esa posibilidad de mirar desde otro lugar es, justamente, una de las funciones principales que la actriz encuentra en el cine.