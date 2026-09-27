¿Quieres ver a Elton John GRATIS? Proyectarán su concierto de 1995 antes de sus shows en México

Cada vez está más cerca el regreso de Elton John a México. El cantante tendrá dos fechas en la Ciudad de México; sin embargo, el espectáculo no comienza ahí. Sus fans tendrán una oportunidad para disfrutar gratis de uno de los conciertos más recordados del cantante británico antes de su esperado regreso a la capital.

¿Dónde ver gratis el concierto de Elton John en México?

La iniciativa de Universal Music México y The Rocket Club contempla la proyección de “Elton John: Live at Estadio do Flamengo, Rio de Janeiro”, grabado en 1995 durante la etapa de su gira Made in England. La función tendrá entrada gratuita en la Ciudad de México y Jalisco.

La primera opción para los habitantes de la Ciudad de México será la Cineteca Nacional Chapultepec, que incluyó el concierto de Elton John dentro de su programación con entrada gratuita.

La iniciativa de Universal Music México y The Rocket Club contempla la proyección de “Elton John: Live at Estadio do Flamengo, Rio de Janeiro”. IG: @eltonjohn

La función tendrá lugar en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional Chapultepec los días miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre de 2026, a las 18:00 horas. La propia Cineteca Nacional confirma estas dos funciones en su cartelera oficial.

La propuesta también llegará a Jalisco. Habrá una función en la Sala Cineforo de Guadalajara el miércoles 30 de septiembre, a las 19:30 horas, y otra en la Cineteca Nacional UdeG de Zapopan, el jueves 1 de octubre, a las 19:30 horas.

Por lo tanto, quienes busquen ver a Elton John gratis en México tendrán cuatro oportunidades en distintas sedes.

La cercanía de las fechas con los conciertos en vivo convierte las funciones en una especie de antesala para el regreso del artista británico a México.

La recomendación para los interesados es consultar la disponibilidad y las condiciones de acceso directamente con cada recinto, ya que la entrada gratuita depende de los lugares disponibles.

Quienes busquen ver a Elton John gratis en México tendrán cuatro oportunidades en distintas sedes. IG: @eltonjohn

¿Cómo entrar gratis a la proyección de Elton John?

La actividad corresponde a la exhibición de un registro audiovisual de Elton John. La Cineteca Nacional señala de manera oficial que la función de su sede Chapultepec tendrá entrada gratuita.

Para asegurar un lugar, los seguidores de Elton John pueden realizar un registro previo mediante The Rocket Club. También habrá boletos disponibles en las taquillas de las sedes, aunque el ingreso dependerá de los lugares disponibles.

Por ello, quienes quieran asistir deben revisar la información de cada recinto antes de trasladarse, sobre todo por las condiciones de acceso y el límite de lugares disponibles.

La iniciativa cobra relevancia debido a la expectativa por el regreso del cantante a la capital mexicana, después de 14 años de ausencia de los escenarios de la ciudad. El sitio oficial de Elton John confirma que estas serán sus primeras presentaciones en Ciudad de México en 14 años.

Los seguidores de Elton John pueden realizar un registro previo mediante The Rocket Club. IG: @eltonjohn

¿Qué concierto de Elton John proyectarán gratis en México?

El material corresponde a “Elton John: Live at Estadio do Flamengo, Rio de Janeiro”, un registro de un concierto que el músico ofreció en Brasil en 1995.

De acuerdo con la ficha de la Cineteca Nacional, el espectáculo fue filmado ante una multitud en el Estádio do Flamengo y reúne canciones de distintas etapas de la trayectoria del artista. El registro tiene una duración de 92 minutos.

Entre las canciones que aparecen en el repertorio están “Your Song”, “Rocket Man”, “Sacrifice” e “I’m Still Standing”, algunos de los temas más reconocidos de Elton John.

El concierto pertenece a una etapa importante de la carrera del músico, cuando promocionaba material relacionado con Made in England. Para sus seguidores, la proyección ofrece la posibilidad de observar un espectáculo de Elton John correspondiente a una época distinta de la actual.

La propuesta también permite establecer un vínculo entre el pasado y el presente del cantante: el público podrá disfrutar de un registro de 1995 antes de asistir a sus nuevas presentaciones en México.

Entre las canciones que aparecen en el repertorio están “Your Song”, “Rocket Man”, “Sacrifice” e “I’m Still Standing”. IG: @eltonjohn

Elton John también dará conciertos en México: fechas y sede

La proyección gratuita ocurrirá antes de los dos conciertos que Elton John ofrecerá en la Ciudad de México.

El cantante se presentará el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en el Estadio Banorte. El propio Elton John explicó que estas presentaciones no serán una continuación de su gira Farewell Yellow Brick Road, sino dos espectáculos especiales preparados para el público mexicano, con un repertorio que reúne canciones representativas de su carrera.

La relación del músico con este recinto comenzó hace 34 años, cuando se presentó en el entonces Estadio Azteca como parte de la gira The One. Sus actuaciones más recientes en la Ciudad de México ocurrieron en 2012, con dos conciertos junto a Ray Cooper en el Auditorio Nacional.

En septiembre, Elton John también confirmó que prepara un set especial para sus seguidores mexicanos. El propio cantante difundió un mensaje en video en el que expresó su entusiasmo por regresar a la capital después de tantos años.

Así, mientras los conciertos del 2 y 3 de octubre serán presentaciones en vivo con boleto, las funciones en la Ciudad de México del 30 de septiembre y 1 de octubre permitirán disfrutar gratis de un registro histórico del artista.

El regreso de Elton John a México tendrá así una antesala especial: una mirada a una de sus presentaciones de los años noventa que llegará a la pantalla grande pocos días antes de que el músico vuelva a encontrarse con el público mexicano.