Eduardo Santamarina reveló que su esposa, la actriz Mayrín Villanueva, enfrenta una enfermedad que ha hecho cambiar la dinámica familiar durante los últimos días.

El actor explicó que Mayrín ha tenido que permanecer en casa, descansar y suspender temporalmente algunos de sus compromisos profesionales.

Durante un encuentro con la prensa, Santamarina compartió detalles sobre el estado de salud de Mayrín y explicó que los síntomas que ha presentado no han sido nada sencillos. Además, reveló que otra integrante de la familia también contrajo la enfermedad, por lo que han tenido que extremar precauciones para evitar que el contagio se extienda.

Eduardo Santamarina revela que Mayrín Villanueva tiene influenza

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva. @eduardosantamarinamx

De acuerdo con las declaraciones del actor, Mayrín Villanueva dio positivo a influenza, una enfermedad respiratoria que puede provocar fiebre, escalofríos, dolor muscular y un fuerte malestar general.

Santamarina explicó que su esposa comenzó a sentirse mal y que los primeros días fueron especialmente complicados debido a las molestias físicas que experimentó. Entre los síntomas que mencionó se encuentran los dolores en el cuerpo, los escalofríos y el cansancio.

El actor también comentó que los primeros dos o tres días suelen ser los más difíciles, aunque posteriormente los síntomas comienzan a disminuir. Por el momento, Mayrín permanece en casa, donde descansa y recibe los cuidados necesarios para recuperarse.

En tanto, uno de los detalles que más llamó la atención de las declaraciones de Eduardo Santamarina fue la medida que tomó junto a su esposa para evitar que él también contrajera influenza.

El actor explicó que ambos decidieron dormir en habitaciones separadas mientras Mayrín se recupera. Incluso contó que se instaló temporalmente en una habitación ubicada en el sótano de su casa.

Con su característico sentido del humor, Santamarina hizo referencia a esta situación al explicar que actualmente tienen camas y cuartos separados. Sin embargo, dejó claro que esta decisión no tiene nada que ver con algún problema de pareja, sino que responde exclusivamente a una medida preventiva para reducir el riesgo de contagio.

Además. Eduardo Santamarina reveló que la enfermedad no solamente afectó a Mayrín Villanueva sino también a Romina Poza, hija de la actriz y de su expareja, Jorge Poza.

Esta situación ha hecho que la familia tenga que prestar especial atención a los cuidados y las medidas de prevención. El actor comentó que él había estado fuera de casa, en Veracruz, durante esos días, por lo que hasta el momento no había presentado síntomas ni confirmado un contagio.

Mayrín Villanueva suspende compromisos profesionales

Debido a su estado de salud, la actriz tuvo que modificar su agenda de trabajo y ausentarse de algunas actividades que ya tenía programadas.

Entre ellas se encontraban las grabaciones de la serie Vecinos, así como su participación en un compromiso teatral relacionado con la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, que celebró sus mil 600 representaciones.

Mayrín estaba contemplada para acompañar a Eduardo Santamarina como madrina de la develación de la placa conmemorativa; sin embargo, debido a la influenza, no pudo asistir y fue su esposo quien acudió al evento.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva. @eduardosantamarinamx

Sobre la evolución de su esposa, Eduardo Santamarina compartió que los síntomas más intensos comenzaban a disminuir, por lo que la actriz se encontraba recuperándose en casa.

Hasta el momento no se han dado a conocer complicaciones. Por ahora, la prioridad para la familia es que la actriz pueda recuperarse por completo y superar esta infección respiratoria.