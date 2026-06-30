Lila Downs, Alaska y más leyendas recibirán el Premio a la Excelencia de los Latin Grammy

Lila Downs, Alaska, Francisco Céspedes, Chichí Peralta y Daniela Mercury serán reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical que otorga la Academia Latina de la Grabación.

El Premio a la Excelencia Musical se le otorga a cantantes, autores o agrupaciones que han realizado contribuciones creativas a lo largo de su carrera artística con un gran valor artístico a la música latina.

Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical.

Nos complace celebrar sus extraordinarias trayectorias, junto con el ganador del premio al Educador de Música Latina, durante la 27 Semana Anual Latin Grammy”, expresó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación

¿Quiénes serán reconocidos en la ceremonia?

Lila Downs

La mexico-estadunidense es una de las representantes más trascendentales de la cultura mexicana de todos los tiempos y se ha convertido en referente en la actualidad al mezclar ritmos Oaxaqueños con géneros modernos para crear una identidad propia.

Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, en 1968, de madre mixteca y padre estadunidense Anna Lila Downs Sánchez mostró de lo que era capaz desde su primer álbum Ofrenda, que ha sido el precedente para varios álbumes de éxito y temas invaluables que le han valido ya seis Latin Grammy y un Grammy. En 2026 editó Cambias mi mundo, un disco que la encuentra en un momento de absoluta plenitud creativa.

Alaska

Es impensable imaginar la vida musical en español con temas como A quién le importa (1986) y Ni tu ni nadie (1984), que se han convertido en himno de varias generaciones.

Una de las representantes más destacadas del punk, pop y música electrónica en español, Alaska siempre ha demostrado estar adelantada a su época. Nacida en la Ciudad de México en 1963, Olvido Gara Jova se trasladó a España de niña y comenzó su carrera musical con Kaka de Luxe, una de las primeras bandas del punk español. En 1979 fundó Alaska y los Pegamoides, que cuatro años después se transformaría en Alaska y Dinarama, para después formar Fangoria, en el que desarrollaría más su synth-pop.

Alaska Cortesía Academia Latina de la Grabación

Francisco Céspedes

Nacido en Cuba y radicado en México, Francisco Fabián Céspedes Rodríguez trasciende sus raíces latinoamericanas con un sonido cosmopolita que encontró seguidores en todo el mundo.

Dejó la carrera de Medicina para dedicarse a la música, y se mudó a la CDMX en 1992 y componer canciones para Luis Miguel y colaborar con Alejandro Sanz y Plácido Domingo. En 1997 lanzó su primer álbum: Vida loca, que lo destacó como un ícono indispensable de la canción romántica con la melancolía a flor de piel del tema que dio título al disco. Nominado en varias ocasiones al Latin Grammy, Francisco Céspedes recién lanzó un disco en el que colaboró con Pablo Milanés.

Francisco Cespedes Cortesía Academia Latina de la Grabación

Chichí Peralta

Músico, cantautor, compositor, arreglista y productor, es creador del exitoso tema Procura. Considerado una de las figuras más influyentes de la música contemporánea de República Dominicana, el nacido en Santo Domingo descubrió la percusión a los cuatro años. Creador de Chichí Peralta & Son Familia, desarrolló una propuesta musical única que fusiona tradición, modernidad e identidad caribeña, enriqueciendo la música latinoamericana y proyectando la cultura dominicana en escenarios internacionales de América, Europa y Asia.

Chichí Peralta Cortesía Academia Latina de la Grabación

Daniela Mercury

Daniela Mercury comenzó su carrera revolucionando la escena musical brasileña, desde su primera presentación en São Paulo en 1992.

Es pionera de un nuevo género musical brasileño, el axé. Cantante y bailarina nacida en Salvador, Bahía, llevó su poderosa voz y precisos movimientos a escenarios de todo el mundo. Su canción O canto da cidade se convirtió en un himno que ha perdurado durante más de tres décadas en la música brasileña. Su álbum en vivo Balé Mulato, recibió un Latin Grammy en 2007.

Daniela Mercury Cortesía Academia Latina de la Grabación

¿Cuándo se entrega el Premio a la Excelencia Musical?

El Premio a la Excelencia Musical, que otorga la Academia Latina de la Grabación, será entregado en una ceremonia —que no es televisada— el 9 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana del Latin Grammy.

El Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

¿Qué otros premios serán entregados?

Omar Alfanno será galardonado con el Premio del Consejo Directivo 2026. Es compositor de clásicos de la música latina como El gran varón, A puro dolor, Y hubo alguien y Amores como el nuestro. Las canciones del panameño han sido grabadas por más de 500 artistas, entre ellos Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Marc Anthony y Shakira.

Y por segundo año consecutivo, en la ceremonia del 9 de noviembre se reconocerá al ganador del Premio al Educador de Música Latina.