Daddy Yankee: del éxito de 'Gasolina' a Persona del Año 2026

Daddy Yankee, pionero del reguetón y creador de éxitos como "Gasolina", será reconocido como la Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación este 2026.

El puetorriqueño será reconocido por sus casi tres décadas de trayectoria artística como cantante y compositor en el género urbano.

daddy yankee

“Este reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee a través de un comunicado. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”, añadió.

Daddy Yankee, figura determinante

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación destacó que el puertorriqueño sea una figura determinante en el ascenso global de la música latina y que su “liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, que hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”, explicó en el mismo comunicado.

daddy yankee

¿Cuándo será reconocido Daddy Yankee?

Daddy Yanke recibirá su premio como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 11 de noviembre en una ceremonia privada en Las Vegas. En la gala —que forma parte de la Semana del Latin Grammy— varios artistas cantan temas del homenajeado en distintas versiones.

¿Quiénes han recibido el premio a Persona del Año?

La primera persona en recibir el premio a Persona del Año fue Emilio Estefan y también han sido merecedores:

Vicente Fernández (2002)

Carlos Santana (2004)

José José (2005)

Juan Gabriel (2009)

Shakira (2011)

Maná (2018)

Rubén Blades (2021)

Marco Antonio Solís El Buki (2022)

Laura Pausini (2023) Raphael (2025)

Carlos Santana

¿Quién es Daddy Yankee?

Desde pequeño, Ramón Luis Ayala Rodríguez, su verdadero nombre, estuvo relacionado con la música gracias a la influencia de sus padres. Encauzó la realidad de los barrios humildes de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico —con violencia, censura y exclusión—en un lenguaje musical propio.

Acuñó por vez primera el término reguetón en 1991 como parte del género que había nacido en la isla caribeña y su mote, “yankee”, proviene del argot boricua relacionado por la grandeza que tiene alguien por lo que hace.

Luego de varias producciones y de colaboraciones con Nicky Jam, el parteaguas vino con Barrio Fino, de 2004, que redifinió la música latina de inicios del siglo XXI.

Considerado el mejor álbum de reguetón, Barrio Fino tuvo más de ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el #1 de la lista Billboard Top Latin Albums.

Con el fenómeno global "Gasolina", internacionalizó el reguetón y lo fomentó entre nuevas generaciones y fue el primer intérprete de reguetón en realizar una gira internacional con la que visitó más de 29 países.

Daddy yankee

Además de éxitos como "Dura", "Limbo" y "Con calma", coescribió el éxito mundial "Despacito" junto a Erika Ender y Luis Fonsi, que logró 16 semanas en el #1 del Billboard Hot 100, 56 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs y más de 8,900 millones de reproducciones.

El retiro de Daddy Yankee de la música

En 2022 anunció su retiro de la música profesional. Legendaddy sería el último álbum de su carrera y "La Última Vuelta World Tour" se consolidó como una de las giras latinas más lucrativas.

Más recientemente, Daddy Yankee desarrolló una nueva fase creativa orientada a la música cristina, religión que abrazó, en la que integró una reflexión espiritual, valores éticos y transformación personal. Su álbum más reciente, Lamento en baile, incluye el tema "Sonríele", que alcanzó el #1 en Billboard Latin Airplay.

PJG