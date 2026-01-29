Ed Maverick anuncia conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

Ed Maverick vuelve a los escenarios con una propuesta que busca reconectar con su audiencia. Su gira, titulada “La Nube en el Jardín”, llevará su música a 10 ciudades de México entre los meses de febrero y abril, algo que sin duda emociona a sus fans.

Con esta nueva serie de conciertos, el cantautor originario de Delicias, Chihuahua, buscará reunirse de nuevo con sus fans después de que el año pasado también ofreciera varios conciertos en el país.

¿Cuándo y dónde se presentará Ed Maverick en México?

La gira “La Nube en el Jardín” incluye importantes recintos a lo largo del país que han sido elegidos para mantener el ambiente íntimo que caracteriza este tour. Cada lugar está pensado para generar una conexión entre el músico y quienes lo escuchan en vivo.

Fechas y ciudades dónde se presentará Ed Maverick

28 de febrero – Teatro de los Héroes, Chihuahua

6 de marzo – Foro Boca, Veracruz

13 de marzo – Teatro Macedonio Alcalá, Oaxaca

18 de marzo – Teatro Morelos, Toluca

20 de marzo – Auditorio CCU, Puebla

22 de marzo – Auditorio La Isla, Mérida

26 de marzo – Teatro de la Paz, San Luis Potosí

31 de marzo – CECUT, Tijuana

8 de abril – Teatro Metropolitano, Querétaro

11 de abril – Teatro Manuel Doblado, León

A lo largo del tour, Ed Maverick no estará solo. El cantante Edgar Bajo el Agua, figura también de la escena independiente mexicana, lo acompañará como artista invitado.

Ambos artistas compartirán escenario en todas las fechas anunciadas, lo cual promete una combinación de propuestas que seguramente encantará a los asistentes de los shows.

¿Cuándo comprar boletos para ver a Ed Maverick?

Para quienes ya esperan con emoción ver a Ed Maverick en vivo, es importante estar atentos a las fechas de venta de entradas. La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se llevará a cabo el 30 de enero, mientras que la venta general comenzará el 31 de enero.

Los boletos podrán adquirirse a través del portal oficial eticket.mx. Hasta ahora, no se han dado a conocer los precios de las entradas, pero se espera que la información esté disponible al momento de iniciar la preventa.

PJG