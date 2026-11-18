El actor y luchador Dwayne 'The Rock' Johnson pausará sus compromisos cinematográficos en Hollywood para concretar su esperado regreso a WWE. La superestrella confirmó su participación en el evento Survivor Series: WarGames, programado para el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas.

Johnson divulgó la noticia durante una entrevista en el programa The Pat McAfee Show, transmitido por la cadena ESPN. Para asistir a la función en territorio texano, el protagonista negoció directamente con el estudio Sony y retrasó las actividades promocionales de su próxima película de la franquicia Jumanji.

Dwayne 'The Rock' Johnson en la premiere del live-action de Moana. REUTERS

Esta aparición celebrará el 30.º aniversario del debut oficial de The Rock sobre el cuadrilátero de WWE, ocurrido en Survivor Series de 1996 bajo el nombre de Rocky Maivia. Asimismo, la velada marcará su primera presentación televisiva dentro de la empresa tras 637 días de ausencia.

El antecedente en Elimination Chamber y las dudas sobre su rol

La última intervención de Dwayne Johnson en la programación de WWE ocurrió durante Elimination Chamber, el 1 de marzo de 2025. Aquella noche, el veterano luchador orquestó el recordado cambio al bando rudo (heel turn) de John Cena para atacar al entonces monarca Cody Rhodes.

Aunque la directiva de WWE ratificó oficialmente la presencia del actor en Houston, la compañía mantiene en secreto el papel específico que desempeñará dentro de la cartelera. La falta de anuncios formales alimentó de inmediato diversas teorías entre los aficionados sobre su impacto directo en las rivalidades actuales.

Dwayne 'The Rock' Johnson como Black Adam. Foto: Warner Bros

Las principales especulaciones vinculan el retorno de The Rock con el combate titular de WarGames, protagonizado por The Bloodline. Esta agrupación familiar reúne actualmente a sus primos Roman Reigns, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Jey Uso y Jimmy Uso, quienes encabezan uno de los conflictos centrales de la marca.

Rumores apuntan a un duelo contra Roman Reigns en WrestleMania 43

Seguidores de la lucha libre proyectan que esta aparición detonará una rivalidad directa entre The Rock y Roman Reigns, actual campeón mundial completo de WWE. Dicho enfrentamiento serviría como plato fuerte rumbo a WrestleMania 43, magno evento que tomará lugar los días 10 y 11 de abril de 2027 en Riyadh, Arabia Saudita.

Dwayne 'The Rock' Johnson como Maui. Foto: Disney

Por ahora, ninguna fuente oficial valida la realización de ese combate individual entre ambos integrantes de la dinastía samoana. De pactarse una lucha de tal magnitud, Dwayne Johnson extenderá su pausa en los sets de filmación de Hollywood durante los primeros meses de 2027.

Con la venta de boletos en marcha y la expectativa al máximo en Texas, el regreso de The Rock coloca nuevamente a Survivor Series: WarGames en el centro de la conversación mediática. La industria del entretenimiento aguarda ahora las acciones del ex campeón sobre el ring el próximo 28 de noviembre.