Anne Hathaway vive una nueva etapa como mamá. La actriz y su esposo, Adam Shulman, recibieron a su tercer hijo y, aunque la pareja había mantenido los detalles del nacimiento en privado, el sexo del bebé habría quedado al descubierto por un descuido en redes sociales.

La información comenzó a circular después de que Molly Rogers, diseñadora de vestuario que trabaja en El diablo viste a la moda 2, compartiera una felicitación para la protagonista de la película. Lo que parecía un simple mensaje para celebrar la llegada del nuevo integrante de la familia terminó revelando algo que Anne todavía no había contado.

En su historia de Instagram, Rogers publicó la imagen de un oso de peluche vestido con ropa elegante y acompañó la fotografía con unas palabras dedicadas a la actriz. En el mensaje felicitó a la nueva mamá por el nacimiento de su bebé y se refirió a él como una niña.

De esta manera, la publicación habría dejado al descubierto que Anne Hathaway y Adam Shulman recibieron a una pequeña. Hasta ahora, ninguno de los dos había hecho un anuncio directo para confirmar el sexo de su tercer hijo.

Anne Hathaway fue vista con su recién nacido en Nueva York

La noticia del nacimiento también tomó fuerza después de que la actriz fuera vista en Nueva York con un bebé sujeto a su pecho mediante un portabebés.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la protagonista de El diablo viste a la moda salió a las calles de la ciudad con el recién nacido, lo que llamó la atención luego de que se conociera que ya había dado a luz.

El embarazo de Anne Hathaway se hizo público en junio pasado, cuando la actriz compartió un video en Instagram para anunciar que esperaba a su tercer hijo. En ese momento se encontraba promocionando la segunda parte de El diablo viste a la moda, por lo que su publicación tomó por sorpresa a sus seguidores.

La noticia del nacimiento también tomó fuerza después de que la actriz fuera vista en Nueva York con un bebé sujeto a su pecho mediante un portabebés. Grosby

En el video apareció con un conjunto blanco que inicialmente ocultaba su vientre. Después, se acomodó la ropa para mostrar su embarazo y acompañó el anuncio con la canción "Baby, I'm Yours", de Barbara Lewis.

¿Cuántos hijos tiene Anne Hathaway con Adam Shulman?

Anne Hathaway, de 44 años, está casada con el productor y diseñador Adam Shulman, de 45, desde septiembre de 2012. La pareja se conoció en 2008 y se comprometió tres años después.

Antes de la llegada de su tercer bebé, ambos tenían dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis. Con el nacimiento del nuevo integrante, la familia creció y la actriz comenzó una nueva etapa en su maternidad.

Anne Hathaway, de 44 años, está casada con el productor y diseñador Adam Shulman, de 45, desde septiembre de 2012. Grosby

En distintas entrevistas, Anne ha hablado sobre su deseo de tener más hijos y las experiencias que ha vivido durante sus embarazos. En julio, durante una conversación con Access Hollywood, reconoció que ella y su esposo intentaron mantener expectativas realistas al buscar un nuevo embarazo, pues sabían que concebir después de los 40 años podía presentar dificultades.

También expresó lo agradecida que se sentía por tener la oportunidad de ampliar su familia, consciente de que no todas las personas que desean convertirse en madres pueden hacerlo

Anne Hathaway ha buscado proteger la privacidad de sus hijos

Aunque suele compartir algunos momentos importantes de su vida, la actriz ha procurado mantener a sus hijos lejos de la exposición pública. Para ella, es importante que puedan crecer y construir su propia identidad sin que la fama de su mamá determine sus vidas.

En una entrevista con la revista PORTER, publicada en noviembre de 2023, habló precisamente sobre la importancia de darles espacio para tener una infancia lo más normal posible.

Aunque suele compartir algunos momentos importantes de su vida, la actriz ha procurado mantener a sus hijos lejos de la exposición pública REUTERS

Por eso, el nacimiento de su tercer hijo ha llamado la atención, especialmente porque Anne no había compartido demasiados detalles sobre esta nueva etapa.

Mientras la actriz y Adam Shulman mantienen su vida familiar con discreción, la publicación de Molly Rogers adelantó uno de los datos que más curiosidad despertaba entre sus seguidores: la pareja habría recibido a una niña.