Deslumbraron en los Emmy 2026, pero… ¿por qué dicen que Zendaya y Tom Holland no están casados?

Zendaya y Tom Holland volvieron a convertirse en una de las parejas más comentadas durante los Emmy 2026, aunque esta vez no fue solamente por sus looks o por la química que mantienen.

La gran incógnita volvió a ser su matrimonio, después de que Law Roach, estilista y amigo cercano de la actriz, diera una declaración que contradice todo lo que se había especulado durante los últimos meses.

¿Zendaya y Tom Holland están casados? Esto dijo Law Roach en los Emmy 2026

En marzo, Roach había encendido las alarmas al asegurar que la boda de los protagonistas de Spider-Man ya había ocurrido. Incluso dijo que los fans “se la habían perdido”, una frase que parecía confirmar que la pareja había optado por una ceremonia secreta.

Las declaraciones contradictorias sobre la boda de Zendaya y Tom Holland han alimentado las especulaciones entre los fans Reuters

Sin embargo, durante la alfombra roja de los Emmy 2026, el propio estilista cambió el discurso.

Law Roach cambia su versión sobre la boda de Zendaya y Tom Holland

Ante los micrófonos de CNN & Variety Red Carpet Live, Roach reconoció que había dado una versión equivocada anteriormente.

El matrimonio secreto de Zendaya y Tom Holland sigue rodeado de misterio, luego de que su estilista cambiara nuevamente su versión sobre la supuesta boda. Foto: AFP

En realidad mentí”, señaló antes de explicar que Zendaya y Tom Holland todavía no han celebrado una ceremonia oficial.

Según su nueva versión, el enlace ocurrirá después de la gira de prensa de Dune: Parte 3, cuya llegada a los cines está prevista para diciembre. Esto significaría que, al menos de acuerdo con las declaraciones de Roach, la pareja todavía tendría pendiente la celebración formal de sus nupcias.

La confusión se ha hecho todavía mayor porque el propio estilista aseguró que Holland considera a Zendaya su “esposa” desde hace tiempo, aunque legal o ceremonialmente todavía no lo sería.

Las pistas que mantienen el misterio sobre la boda de Zendaya y Tom Holland

Los rumores no surgieron de la nada. Durante meses, diferentes señales hicieron pensar que Zendaya y Holland podrían haber celebrado una boda privada.

Law Roach aseguró que Zendaya y Tom Holland todavía no están oficialmente casados. REUTERS

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el actor habló sobre unas fotografías creadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda. Holland contó que su abuela había visto las imágenes y pensó que no había sido invitada.

Cuando le preguntaron si había tenido que aclarar la situación con otros familiares, respondió que no, porque “todos estaban allí”. La frase fue interpretada como una confirmación indirecta de que efectivamente había ocurrido una ceremonia.

Las declaraciones contradictorias sobre la boda de Zendaya y Tom Holland han alimentado las especulaciones entre los fans, especialmente después de unas fotografías falsas creadas con IA. IA

A esto se sumaron las ocasiones en las que Holland se ha referido a Zendaya como su esposa y los rumores publicados en agosto, que apuntaban a una posible ceremonia secreta en el exclusivo complejo Beaverbrook, en Inglaterra.

Law Roach habla sobre el vestido de boda de Zendaya

Otro elemento que alimentó la confusión fueron unas imágenes que circularon en redes sociales y que supuestamente mostraban a Zendaya vestida de novia. Sin embargo, se trataba de contenido generado con inteligencia artificial.

Zendaya conquistó la alfombra roja de los Emmy 2026 con un espectacular look de Prada, mientras Tom Holland la acompañó discretamente dentro de la ceremonia. AFP

Roach confirmó en los Emmy que aquellas fotografías eran falsas e incluso criticó el supuesto vestido que aparecía en ellas. De acuerdo con el estilista, él será quien se encargue de vestir a Zendaya cuando llegue el momento de su verdadera boda.

Eso sí, cuando los periodistas le recordaron que ya había dado información falsa sobre el matrimonio, Roach dejó abierta la puerta a una nueva posibilidad: cuando le preguntaron si podía estar mintiendo otra vez, respondió simplemente que sí.

Así es la relación de Zendaya y Tom Holland

Desde que su romance se hizo público en 2021, Zendaya y Tom Holland han procurado mantener su relación lejos de la exposición excesiva. Esa decisión ha convertido cada declaración o aparición conjunta en una nueva fuente de especulaciones.

Law Roach reveló que la ceremonia oficial podría celebrarse después de la gira promocional de Dune: Parte 3. The Grosby Group

En los Emmy 2026, Zendaya llegó sola a la alfombra roja y deslumbró con un espectacular vestido plateado de Prada, además de estrenar un corte pixie. Holland, por su parte, apareció con un elegante traje oscuro y permaneció cerca de ella durante la ceremonia.

Aunque las imágenes de ambos juntos volvieron a alimentar las teorías sobre su matrimonio, la versión más reciente de Law Roach apunta a que la boda oficial todavía no habría ocurrido.

Por ahora, la pareja mantiene el misterio. Y después de las contradictorias declaraciones del propio Roach, todo parece indicar que, si existe una boda secreta, Zendaya y Tom Holland siguen decididos a no revelar sus detalles.