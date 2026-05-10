Presentan “Mil aviones y un mismo deseo”, un cortometraje sobre abandono paterno

La Konstanzia-Producciones presentó el cortometraje “Mil aviones y un mismo deseo” (México. 2026) del escritor y realizador Pablo de Antuñano.

En una premier inédita, celebrada en una vecindad de la alcaldía Cuauhtémoc, el elenco compartió con los vecinos que alojaron el filme.

El talento fue encabezado por Antuan Zagazeta y Uziel Anguiano, quienes logran una secuencia estremecedora que quedará en la memoria de quienes tengan oportunidad de ver el materia audiovisual ya publicado en el sitio web: www.lakonstanziaproducciones.org

Con la producción general de Raúl Ramírez y la producción ejecutiva de Hugo Romero, el cine social hiperrealista de La Konstanzia cobra fuerza como herramienta de transformación social ya que involucra a vecinos y comunidades de alta conflictividad social en proyectos de desarrollo artístico y cultural.

El talento fue encabezado por Antuan Zagazeta y Uziel Anguiano Foto: Especial

Con Carlos Pérez en la Fotografía y Edición (MCM Studios), Joselo Trejo (El Destino Films) y con la banda sonora de Paco Vélez, se relata la historia de una jornada laboral de un vendedor de drogas cuya vida es relatada por sus vecinos y clientes, los cuales fueron personificados por Beka Garvel, Adriana Popeanu, Christopher Aispuro, Daniel Borbolla y María Ivanova, destacando la participación del actor infantil Damian López y vecinos del predio ubicado en Santa María la Ribera: Lupita Islas, Jesús Arévalo y “el Gori”.

“Se trata de una pieza que hace visible una tragedia social masiva e invisible que es el abandono de padres varones a hijos varones, lo cual repercute profundamente en el tejido social en todos los aspectos”, señaló el guionista y director del cortometraje, el sociólogo Pablo de Antuñano.

Y agregó: “El trabajo actoral es extraordinario y la participación de la comunidad fue vital para concretar este proyecto, a todos y todas mi admiración y agradecimiento, en breve estaremos participando en la ronda de Festivales Internacionales de Cine 2026”.

Finalmente, dijo que una disertación sobre el abandono es algo de lo que nadie quiere hablar pero que es el elemento precursor de la ruptura del tejido social y la aparición de fenómenos sociales patógenos como el delito, la violencia y las adicciones.

“Actualmente estamos en espera de los resultados de la convocatoria de la UNESCO para continuar trabajando con jóvenes en barrios de alta conflictividad social sin alternativas de desarrollo cultural, deportivo ni educativo. En breve también anunciaremos los largometrajes próximos a rodar que tienen que ver con temas delicados como la desaparición de personas, la polarización y el racismo”, señaló el multipremiado director cuya última película obtuvo 18 laureles en Europa, para sumar 33 selecciones oficiales en su palmarés con 4 largometrajes y 4 cortometrajes en los últimos 10 años.

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JCS