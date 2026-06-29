Minions & Monstruos: El nuevo idioma que Alberto Lati aprendió en pleno Mundial

Para quienes siguen el periodismo deportivo y están acostumbrados a ver al cronista y escritor Alberto Lati mantener la tensión al narrar un partido de futbol, desmenuzar la historia de los mundiales o analizar con precisión unos Juegos Olímpicos, su trabajo siempre es toda una experiencia cultural y emocional.

Sin embargo, él decidió cambiar, por un momento, los imponentes escenarios globales y las transmisiones en vivo por la cabina de doblaje, sumergiéndose de lleno en la comedia animada con la tercera entrega de los chiquillos locos, Minions & Monstruos.

En esta nueva aventura cinematográfica, el comunicador y escritor mexicano asume un reto inédito en su carrera: dar vida a Elwood Bright, un astuto productor que se encarga de descubrir el peculiar talento de las famosas criaturas amarillas.

Fue sorpresivo y fue emocionante, porque he tenido el privilegio de cumplir muchas metas, de cumplir muchos sueños en el periodismo deportivo y en la literatura con los libros, pero esto era completamente inesperado.

Hay sueños que ni siquiera sabes que tienes, porque es un sueño por lo que representan los Minions, por lo que representa esta franquicia y por lo que representan estos personajes. Sí es algo surreal que tu voz pueda dar vida en español a un personaje y que tenga esa trascendencia en la pantalla grande”, expresó Lati en entrevista con Excélsior.

Así es el personaje que interpreta el comunicador Photo credit: Illumination & Universal Pictures

El comunicador domina múltiples idiomas con fluidez y ha recorrido el planeta descifrando culturas, el verdadero desafío no fue el grado de dificultad técnica, sino la contención de la risa, así que mencionó que descubrir el caótico minionés —basado en repetir sonidos, gritos y frases específicas en el estudio de grabación— se convirtió en una de las dinámicas más divertidas.

Desde la primera película me volví loco porque lo que desarrolló Pierre Coffin en esta franquicia son palabras mezcladas, de todo un poco, dichas, bien dichas, revueltas, yuxtapuestas. ¡Unos Minions!, es un universo muy particular. Es curioso que empezaron por detrás de lo que representaba Gru como el villano y que terminaron con una notoriedad incluso mayor, me atrevo a decir, o al mismo nivel”, señaló.

Para Alberto Lati, esta nueva entrega de los Minions es, en esencia, una auténtica oda al cine. Dentro de este festín de referencias cinematográficas, el periodista definió a su personaje, Elwood Bright, como un visionario que, a diferencia de los villanos habituales de la saga, logra conectar de verdad con el potencial de los Minions.

Curiosamente, esta ficción no se aleja tanto de la realidad de un cronista que vive de cazar historias, viajar por el mundo y reconocer el talento humano.

La historia es maravillosa. Siguen siendo los minions con su caos, con su relajo, con sus risas, con sus choques, pero esta película, Minions & Monstruos, es un homenaje al cine; a los que amamos el cine, además, y a los que aman a los personajes, evidentemente”, adelantó.

Elwood es un personaje maravilloso, porque es el típico jefe que no quiere verse tan malo, pero por las buenas termina siéndolo. Entonces sí, para mí fue una experiencia muy especial”, refirió.

Este debut en la pantalla grande no sólo transformó la percepción que el propio Lati tiene sobre el esfuerzo que hay detrás del cine de animación, sino que también lo consagró como un héroe en su propio hogar.

El anuncio de su participación no tardó en desatar la euforia de sus seres queridos, convirtiéndolo en el miembro de la familia más popular para conseguir las entradas del estreno.

“Son muy cercanos a mi trabajo mi esposa y mis tres hijos; mi hija, en especial, me pregunta mucho porque está muy presente cada paso que doy, si el programa, si la entrevista, si la cobertura, si aquello, si el libro. Nunca me preguntó tanto por algo como lo hizo en torno a este tema, si ya se iba a hacer o cómo se iba a hacer. Sí fue una emoción máxima y eso que no la han visto; cuando la vean ya veré cómo me va”, expresó con alegría.

Al final, la experiencia en el estudio le dejó un aprendizaje fresco que, aseguró, permeará en su carrera. Su participación ocurre en un momento donde la industria del doblaje se ha abierto a nuevas voces, integrando a influencers y actores ajenos a esta especialidad; un terreno en el que Alberto Lati demostró que, ya sea narrando una hazaña histórica o guiando a los minions en su nueva locura, la voz sigue siendo su mejor herramienta para emocionar al público.

Me parece maravilloso que esto pueda diversificarse, que esto permita que el juego sea muy amplio, respetando a los grandes maestros del doblaje, porque son grandes maestros los que se dedican a esto”, finalizó.

Minions & Monstruos es la nueva película animada de Illumination y Universal Pictures que llegará a las salas de cine este 1 de julio. Esta divertida entrega es la tercera película protagonizada por los fantásticos personajes enloquecidos.