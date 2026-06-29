¿Qué idioma hablan los Minions? La historia detrás su peculiar forma de hablar

Este 2026 llega a los cines la séptima película donde los Minions son protagonistas: Minions vs. Monstruos. Estos personajes amarillos se han convertido en un fenómeno global, en gran medida, por su personalidad y curiosa forma de comunicarse, ¿qué idioma hablan?

Fue en 2010 cuando aparecieron por primera vez los Minions, en la película Mi Villano Favorito. Estos seres nacieron como los fieles y torpes ayudantes de Gru, pero rápidamente pasaron de ser personajes secundarios a protagonistas de su franquicia.

Esto ha llevado a que se hayan creado tres secuelas de la historia original y dos spines off, con el tercero por llegar este 1 de julio. Lo que ha contribuido a convertirlos en un fenómeno global no solo ha sido su curiosa apariencia y divertida personalidad.

Los Minions no necesitan traducción, pues su lenguaje es universal: básicamente, en ninguna parte del mundo se les entiende por completo. Entonces, ¿qué idioma hablan los Minions?

Este 2026 llega el tercer spin off de los Minions: Minions vs. Monstruos Universal Pictures México

¿De dónde son los Minions?

El origen de los Minions podría ayudar a identificar su idioma, sin embargo, no se sabe realmente de dónde vienen. Según la película que narra su historia (Minions, 2015), son personajes que han existido desde la prehistoria, evolucionando con la humanidad.

Básicamente, no pertenecen a un país ni cultura. De hecho, tampoco tienen una raza o especie, son básicamente seres pequeños de color amarillo, con uno o dos grandes ojos protegidos por goggles.

Según sus creadores, su inspiración fueron los jawas de Star Wars y los Oompa Loompa de Charlie y la Fábrica de Chocolate. El no tener origen exacto los ha llevado a recorrer el mundo para encontrar al mejor “jefazo”, un villano a quien ayudar.

¿Por qué no se les entiende a los Minions?

Es muy común que los personajes de animación hablen para que los niños entiendan las historias; sin embargo, los Minions salen del molde. La razón es que hablan minionés, que no es un idioma formal, sino una mezcla de lenguas.

Básicamente, es un lenguaje creado específicamente para las películas. Pero si eres fan de estas, seguro habrás entendido términos como banana, gracias o bello; esto porque combina palabras, sonidos y estructuras de diferentes idiomas, incluyendo el español.

Esta mezcla permite que el público de distintas partes del mundo reconozca fragmentos del lenguaje, generando una conexión. Además, no hace falta hablar el mismo idioma, pues la entonación, expresión corporal y contexto visual, permite entender lo que dicen.

¿En qué idiomas se basa el idioma Minion?

El idioma minion o minionés, combina inglés, español, francés, italiano, portugués e incluso japonés. Curiosamente, gran parte de este lenguaje se creó de forma espontánea durante el doblaje, pues no existen reglas gramaticales.

¿Quién inventó este idioma? El minionés fue creado por Pierre Coffin, quien fungió como codirector de Mi Villano Favorito y voz original de estos personajes. La motivación fue crear un lenguaje universal, divertido y fácil de adaptar a las distintas culturas.

Para ello, Coffin, junto con los guionistas, comenzaron improvisando sonidos y palabras. Posteriormente, incluyeron palabras de diferentes idiomas para que fuera más reconocible.

De hecho, al no ser un idioma formal, ni tener reglas, el minionés ha evolucionado a través de las películas, incluyendo nuevas palabras, lo que permite que cada vez más personas le entiendan.

El minionés combina diferentes idiomas Netflix

Palabras icónicas de los Minions

“Bello = Hola

“Poopaye = Adiós

Tank yu = Gracias

Ayoo = ¡Hey!

Gelato = Helado

Papoy = Juguete

Underwear = ¡Lo juro!

Sa la ka = ¡¿Cómo te atreves?!

Poka? = ¿Qué?

Stupa! = ¡Alto!

Tulaliloo ti amo = ¡Te amamos!

Para tú = Para ti

Kanpai = ¡Salud!

Hana, dul, sae = Uno, dos, tres

Si alguna vez te habías preguntado: ¿qué idioma hablan los Minions? La respuesta es sencilla: minionés, así que en lugar de intentar entenderlos, solo diviértete y únete al universo de estos pequeños seres amarillos.