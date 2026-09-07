¡Sacan los calderos de nuevo! Todo sobre 'Hechizo de amor 2' con Sandra Bullock y Nicole Kidman

El cine de la década de los noventa nos regaló joyas de culto que, con el paso de los años, se mantuvieron vivas en la memoria colectiva, convirtiéndose en fenómenos de la cultura pop. Este es el caso de Hechizo de amor, que ahora viene con una segunda parte; te contamos la fecha de estreno y reparto de la película con Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La química incuestionable entre Bullock y Kidman, quienes dieron vida a las inolvidables hermanas Sally y Gillian Owens, fue el ingrediente secreto que elevó a la película por encima de los clichés del género.

La película original se transformó en una cinta obligatoria para cada otoño, inspirando modas, estéticas como el Whimsigoth y fanáticas de las historias sobre brujas contemporáneas.

Tras más de dos décadas de especulaciones, ruegos por parte de la comunidad de seguidores y rumores, Hechizo de amor 2 (Practical magic 2) llega a las salas de cine. Prepara tu escoba, desempolva tus botellas de mezclas botánicas y afina tu intuición, porque te contamos absolutamente todo lo que se sabe sobre la película.

Hechizo de amor 2: de qué trata y cuándo se estrena en México Warner Bros.

¿Cuándo se estrena Hechizo de amor 2 en México?

Hechizo de Amor: La Magia Continúa (o Hechizo de amor 2) llegará a las salas de cine del país el próximo 10 de septiembre de 2026. Este lanzamiento se da de forma casi simultánea con el despliegue internacional, el cual comenzará sus proyecciones desde el 9 de septiembre.

Hechizo de amor 2: de qué trata y cuándo se estrena en México Warner Bros.

¿Quién es quién en Hechizo de amor 2?

El regreso más aclamado es, sin duda, el de las dos ganadoras y nominadas al premio de la Academia que dieron vida a las hermanas Owens en los años noventa: Sandra Bullock, quien vuelve a interpretar a Sally Owens.

Este trabajo representa un reencuentro conmovedor con la actuación para la intérprete, luego de haberse mantenido alejada de las cámaras durante un período de duelo personal tras el fallecimiento de su pareja Bryan Randall a causa de la esclerosis lateral amiotrófica.

Y Nicole Kidman como Gillian Owens, su personaje mantiene esa chispa indomable de juventud y carisma, dispuesta a defender con uñas y dientes el derecho de su familia a buscar la felicidad sin miedo al destino.

Stockard Channing regresa como la Tía Frances y Dianne Wiest como Tía Jet, ambas como las mentoras de las Owens.

Al viejo elenco se unen nuevas caras: Joey King como Kylie Owens, la hija menor de Sally, una joven intrépida que busca desafiar las reglas impuestas por la historia de sus antepasadas. La actriz ocupa el papel que había hecho Evan Rachel Wood en el pasado.

Maisie Williams como Antonia Owens, famosa por encarnar a Arya Stark en Juego de Tronos, da vida a la hija mayor de Sally, un personaje astuto que se convertirá en pieza clave para descifrar los acertijos del antiguo libro de hechizos.

El actor Lee Pace interpretará a Ian Wright, como una figura enigmática que irrumpe en la tranquilidad del pueblo y altera la dinámica de la familia. Otros actores que se unen son Xolo Maridueña y Solly McLeod.

La dirección del proyecto quedó a cargo de la cineasta Susanne Bier, quien comanda la historia basándose en un guion estructurado por Akiva Goldsman, Georgia Pritchett y Kelly Marcel.

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¿De qué trata Hechizo de amor 2?

Hechizo de Amor 2 retoma las vidas de la familia Owens aproximadamente 25 años después de los eventos observados en la primera entrega de 1998. A pesar de que las hermanas mayores lograron romper el hechizo oscuro de Jimmy Angelov en el pasado, la condena ancestral que pesa sobre la dinastía parece no haberse extinguido del todo.

La trágica sentencia sigue rondando sus vidas: todo hombre que cometa la osadía de enamorarse perdidamente de una mujer Owens está destinado a morir de forma prematura.

Para construir esta secuela, la producción se basó en The Book of Magic, la novela publicada en 2021 por la escritora Alice Hoffman, autora de la obra original que dio origen al filme de los noventa.

El conflicto principal se desplaza desde el núcleo de las hermanas originales hacia la nueva generación de jóvenes brujas, quienes crecieron en medio del escepticismo.

La trama cobra vida cuando Kylie y Antonia Owens, las hijas de Sally, se ven forzadas a encarar la realidad de sus dones y el peligro inminente que acecha a sus propias vidas amorosas.

Al enfrentarse a los primeros dilemas del corazón y notar que la sombra de la catástrofe acecha a sus compañeros, las jóvenes deberán realizar un viaje a las raíces profundas de su linaje para intentar detener la trampa del destino.