De la ruina a la secuela: ¿Por qué Hechizo de amor fracasó en el cine y terminó convirtiéndose en un clásico?

Hechizo de amor es una de esas películas que parecen haber sido queridas desde siempre. Sin embargo, cuando Sandra Bullock y Nicole Kidman interpretaron por primera vez a las hermanas Owens, la respuesta que encontraron fue muy distinta.

¿Hechizo de amor fue un fracaso?

Estrenada en Estados Unidos el 16 de octubre de 1998, Hechizo de amor (Practical Magic) llegó a los cines con dos protagonistas que atravesaban momentos importantes de sus carreras y una historia basada en la novela de Alice Hoffman.

Sandra Bullock ya había protagonizado éxitos como Máxima velocidad y Mientras dormías, mientras que Nicole Kidman venía de títulos como Todo por un sueño y Batman Forever. La combinación parecía tener suficientes elementos para llamar la atención del público.

La película dirigida por Griffin Dunne comienza como una historia sobre dos hermanas que pertenecen a una familia de brujas, pero cambia de tono varias veces durante su desarrollo.

Hay romance, comedia, fantasía y drama familiar, pero también aparecen temas mucho más oscuros relacionados con una pareja abusiva, violencia y la presencia sobrenatural de Jimmy Angelov.

Esa mezcla terminó siendo uno de los puntos más cuestionados por los críticos. Incluso décadas después, la película mantiene apenas un 30% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, frente a un 73% de valoración del público.

Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizaron Hechizo de amor en 1998. Prime Video

¿Cuánto dinero recaudó Hechizo de amor?

La recepción de la prensa no fue el único problema. Los números tampoco estuvieron a la altura del dinero invertido en la producción.

Hechizo de amor tuvo un presupuesto estimado de 75 millones de dólares y recaudó alrededor de 46.7 millones en Estados Unidos, según los registros actuales de Box Office Mojo.

Su recaudación mundial acumulada aparece actualmente en aproximadamente 94.4 millones de dólares, una cifra que por sí sola no permite calcular las pérdidas o ganancias finales de una película, ya que los estudios no reciben íntegramente el dinero vendido en taquilla.

Así, el estreno quedó lejos de convertir a la cinta en el gran fenómeno que podría esperarse de una producción protagonizada por Bullock y Kidman.

Hechizo de amor pasó de una recepción negativa a convertirse en un clásico de culto. HBO

¿Cómo se convirtió Hechizo de amor en un clásico de culto?

Con el paso de los años ocurrió algo que la taquilla de 1998 no había anticipado. Nuevos espectadores comenzaron a encontrarse con Sally y Gillian Owens fuera de las salas de cine.

Las transmisiones televisivas y el consumo doméstico ayudaron a que la cinta tuviera una vida mucho más larga que la marcada por su estreno.

Además, había un elemento que terminó conectando con el público por encima de su mezcla de géneros.

Aunque el romance forma parte de la historia, la relación entre Sally y Gillian es el verdadero centro emocional de la película. Ambas atraviesan pérdidas, relaciones complicadas y problemas sobrenaturales, pero la historia vuelve una y otra vez a su vínculo como hermanas.

Ese componente también se extiende a las tías Frances y Jet, interpretadas por Stockard Channing y Dianne Wiest, y finalmente a otras mujeres de la comunidad que rodea a Sally.

La propia Bullock ha destacado que la película estaba centrada en personajes femeninos y en la hermandad, mientras que Kidman atribuyó parte de su regreso a una base de seguidores que continuó viendo y recomendando la cinta durante años.

Practical Magic llegó a los cines en octubre de 1998. Warner Pictures

Las escenas de Hechizo de amor que sobrevivieron al tiempo

La película también construyó una identidad visual que terminó siendo parte importante de su permanencia.

La casa de las Owens, su cocina, las velas, los jardines, el vestuario y toda la decoración relacionada con la magia hicieron que la cinta fuera reconocible incluso fuera de su historia.

A esto se sumaron momentos que los seguidores mantuvieron vivos durante años. Uno de los más recordados es la preparación de las margaritas de medianoche, cuando Sally, Gillian y sus tías beben y bailan en la cocina mientras suena Coconut.

La escena terminó convertida en una de las imágenes más asociadas con Hechizo de amor.

La estética de la película encontró espacio dentro de tendencias relacionadas con el llamado whimsigoth, que recupera elementos de la moda y decoración de los años 90 combinados con referencias góticas, celestiales y relacionadas con la brujería.

Las hermanas Owens conquistaron a nuevas generaciones años después del estreno. Warner Bros

¿Hechizo de amor estuvo realmente maldita?

La historia detrás de la película incluso tiene su propia anécdota sobrenatural.

Griffin Dunne contó que durante la producción contrataron a una consultora relacionada con la brujería para trabajar algunos detalles de los rituales que aparecerían en pantalla.

La relación terminó mal cuando la mujer pidió una participación económica adicional vinculada con la película y otros acuerdos que no fueron aceptados.

Según el relato del director, posteriormente recibió un mensaje en el que la consultora amenazaba con lanzar una maldición contra él y la producción. Dunne aseguró que incluso hablaba en lenguas durante parte de la grabación.

El episodio quedó como una curiosidad alrededor de una película cuya historia comercial ya era bastante extraña sin necesidad de elementos sobrenaturales.

Hechizo de amor encontró una segunda vida fuera de las salas de cine. Warner Bros

Hechizo de amor consiguió una secuela casi 28 años después

La mayor prueba de cuánto cambió la percepción alrededor de la cinta llegó casi tres décadas después.

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresaron como Sally y Gillian Owens en Hechizo de amor 2, mientras que ambas también participaron como productoras de la nueva película.

El reparto volvió a reunirlas con Dianne Wiest y Stockard Channing, además de incorporar a Joey King, Maisie Williams y Lee Pace, entre otros actores.

Bullock y Kidman han explicado que la posibilidad de regresar nació después de años en los que la primera película continuó encontrando seguidores. La secuela amplía la historia familiar y coloca a nuevas generaciones de las Owens dentro del relato.

Ahora, Hechizo de amor 2 llegará a los cines el 10 de septiembre de 2026, con Bullock y Kidman nuevamente al frente de una historia que Hollywood parecía haber terminado en 1998.