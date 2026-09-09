Muere Lucia Sisic, Miss Austria, a los 22 años; se había sometido a varias operaciones de corazón 

Lucia Sisic murió a los 22 años después de enfrentar desde su nacimiento una delicada enfermedad cardiaca que la llevó a someterse a siete operaciones. La joven, coronada Miss Austria en 2024, era conocida por hablar abiertamente de los problemas de salud que marcaron gran parte de su vida.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada el 7 de septiembre por Mission Austria, organización responsable del certamen de belleza. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte.

Debido a que no se celebró otra edición del concurso después de 2024, Lucia continuaba siendo la actual Miss Austria.

¿Quién era Lucia Sisic, Miss Austria que murió a los 22 años?

Nacida en Viena en 2004, Lucia Sisic creció en la capital austriaca junto a sus padres, originarios de Bosnia y Herzegovina. Aunque desarrolló una carrera en el modelaje y ganó uno de los títulos de belleza más importantes de su país, también utilizó su historia para hablar de las dificultades que enfrentan quienes viven con enfermedades cardiacas.

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Desde que era una bebé, los médicos detectaron que tenía un problema en una válvula del corazón. Poco después de nacer tuvo que ser sometida a una cirugía a corazón abierto y, con el paso de los años, regresó varias veces al quirófano.

Su condición también le impidió participar en algunas actividades durante su infancia. Sin embargo, Lucia consideraba que esas experiencias habían influido en la persona en la que se convirtió.

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Además de trabajar como modelo, la joven estudiaba Magisterio y compartía en redes sociales algunos de sus proyectos profesionales y viajes. Era discreta respecto a su vida sentimental y no se le conocía públicamente una pareja.

Lucia Sisic se sometió a siete operaciones de corazón

A lo largo de sus 22 años, la modelo pasó por siete intervenciones cardiacas. Uno de los momentos más graves ocurrió cuando tenía 13 años, pues durante una operación sufrió complicaciones que pusieron en riesgo su vida.

Después de aquel procedimiento también presentó problemas neurológicos en la pierna y el pie izquierdos. Durante meses experimentó fuertes dolores y pérdida de sensibilidad, además de permanecer cinco meses hospitalizada.

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Como parte de su recuperación, Lucia tuvo que aprender nuevamente a caminar. Pese a las dificultades, continuó con sus actividades y años más tarde logró abrirse paso en los concursos de belleza.

A finales de 2025, Lucia Sisic volvió a ser intervenida del corazón. Tras superar el procedimiento, compartió con sus seguidores que se sentía aliviada y esperaba no necesitar otra cirugía durante un largo periodo.