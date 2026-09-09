“Aprende a pelear, no se queda como víctima”: El reto de Ester Exposito en Enfrentados: Marfil 

La actriz española Ester Expósito se ha convertido en un referente del entretenimiento iberoamericano y, más recientemente, del mundo del futbol por la relación que sostiene con el futbolista francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.

Ella está de vuelta en la pantalla gracias a Enfrentados: Marfil, cinta basada en la exitosa novela homónima de Mercedes Ron (autora de la Trilogía de la Culpa, que también adaptó Prime Video) que pone sobre la mesa mucho suspenso, alta tensión sexual, ciertas dosis de acción y algunas pinceladas de romance.

“Carolina Bang y Álex de la Iglesia, con quienes ya había trabajado en Venus, me presentaron el proyecto y al principio no sabía muy bien si hacerlo, antes de leerlo, porque es para un público más juvenil. Este es un tipo de proyecto que no he estado haciendo tanto en los últimos años, deliberadamente, entonces no sabía bien si hacerlo o no; pero, por otro lado, nunca había hecho una historia de amor, un romance.

Luego, cuando leí el guion, vi el potencial. Vi que era una historia más clásica, con elementos de romances de los 90 que me encantan, pero con profundidad y personajes complejos, que no eran superficiales, sino que tenían una evolución y un arco interesante”, contó Ester en entrevista con Excélsior.

Si bien es cierto que Expósito, de 26 años, se hizo de una gran fama entre el público adolescente-juvenil gracias al papel de La marquesita que interpretó en la serie Élite (2018-2022), con el correr de los años trató de alejarse de ese tipo de proyectos para demostrar que tenía mucho más que aportar. Así se le vio en la película gore Venus, donde se ganó el respeto de los amantes del cine de género; en Perdidos en la noche, del mexicano Amat Escalante, así como en los dramas El llanto y El talento.

Entonces cabe preguntarse qué fue lo que la motivó a aceptar este proyecto que se estrena hoy en Prime Video y en el que se le verá como Marfil Cortés, una chica que proviene de una familia de clase muy alta y que ve su vida tambalear tras un incidente traumático.

Marfil empieza siendo la ‘niña de papá’ que lo tiene todo y, de repente, explota su burbuja cuando la secuestran al principio de la historia. Choca con el mundo real y descubre que hay cosas por las que va a tener que pelear. No se instala en el papel de víctima, sino que decide tomar las riendas, aprende a defenderse y a pelear. Todo eso me motivó mucho; también aprender un poco de boxeo y defensa personal, algo que no había hecho nunca, fue otro motivo de peso para mí”, apuntó.

Romance y acción en este drama juvenil Prime Video

Su rúbrica es la pasión

Fue exactamente hace 10 años cuando la también modelo e influencer Ester Expósito comenzó su carrera artística, justo cuando tenía 16 años y apareció en un episodio de la serie española Centro Médico. A una década de distancia, en la que de pronto su nombre se convirtió en un referente y la fama tocó a su puerta sin abandonarla, se le preguntó a la actriz —quien confesó tener ganas de tener un minino en su casa— cómo ve a la distancia a aquella jovencita que comenzó una carrera cargada de sueños.

“Me siento muy afortunada de poder trabajar de lo que siempre soñé desde niña, de mi pasión y de lo que amo; de poder elegir también y construir con mis decisiones mi carrera y mis próximos pasos. Es algo muy único y me siento muy afortunada por ello. Siento que he hecho muchas cosas diferentes, que nunca he querido quedarme en la zona de confort ni enfocarme en conseguir cosas superficiales como seguidores, más fama o más dinero. Nunca ha sido esa la motivación”, compartió y continuó:

Siempre me he ido al otro lado, a buscar una manera de satisfacer genuinamente esa hambre artística con proyectos que a lo mejor no iban a tener tanta repercusión ni una compensación económica tan significativa, sino que me aportasen un crecimiento como actriz o contasen algo que a mí me importa. Estoy orgullosa de eso y con ganas del futuro, de lo que viene, y sobre todo de que la vida y mi carrera me sorprendan con cosas que no espero”, relató la actriz, quien suma 24.7 millones de seguidores en Instagram.

Ester Exposito debuta en los romances Prime Video

Expósito era ciento por ciento Marfil

Para Mercedes Ron, escritora argentina que comenzó a subir sus historias en la plataforma gratuita Wattpad, fue sumamente importante contar con Expósito, aunque al inicio pensó que sería imposible lograrlo.

“Antes incluso de empezar con los castings, yo deseaba tener a Ester. Era la actriz que a mí más me encajaba en este personaje, pues a lo largo del libro presento a Marfil como una chica a la que te giras a mirar, llama mucho la atención, es una chica que tiene muchas caras: puede parecer fría, distante, pero después es súper cariñosa y súper divertida.

Siempre supe que Ester podía interpretar el papel de una manera increíble y cuando la conseguimos fue un milagro. Yo de verdad pensé que iba a decir que no. Al final es un género muy distinto a lo que ella está acostumbrada a hacer y, de hecho, creo que vamos a ver a una Ester muy distinta”, compartió a este diario la argentina.

Salen chispas

Para poder contar esta historia, el equipo de producción de Enfrentados: Marfil, comandado por el director Óscar Pedraza, necesitaba a un actor protagonista con el que Ester Expósito tuviera una química innegable. Fue así como llegó al proyecto el actor francoespañol Hugo Diego García, quien llevaba años trabajando detrás de cámaras escribiendo, produciendo y levantando sus propios proyectos, hasta que lo ficharon para La sustancia, donde compartió créditos con Demi Moore.

Es en este filme —que tendrá una segunda parte— donde Hugo Diego le da vida a Sebastian Moore, el guardaespaldas que asigna el padre de Marfil para cuidarla tras el secuestro que sufrió… Lo que surge de esa relación es fácil de imaginar…

“Estaba escribiendo una película en mi oficina en Francia y la verdad no me lo esperaba. Recibí el casting y no conocía nada de este universo. Me interesó, así que busqué información y después hice un par de castings más. Conocí al director, me fui a Madrid por primera vez y, cuando me lo ofrecieron, me puse muy contento porque iba a ser una oportunidad enorme que cambiaría mi vida, sin duda”, apuntó el actor, quien visualmente representa esa masculinidad animal.

A comparación de la Trilogía de la Culpa, Enfrentados se trata de una saga de solamente dos libros comprendidos por Marfil y Ébano, que exploran la delgada línea entre la confienza y la traición, la superación de traumas y el crec