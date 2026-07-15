Fans de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann piden beso en premier y así reaccionaron 

En 2016, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se convirtieron en la pareja del momento tras protagonizar la cinta A la mala, la cual fue el inicio para que su relación saltara fuera de la pantalla. A 10 años de eso, una boda, una hija y un divorcio, ambos reaparecieron ayer en Cinépolis Universidad para presentar Hasta el fin del mundo, la película que los vuelve a reunir en un proyecto profesional.

“Yo desde el principio, cuando leímos este proyecto, le dije ‘la tenemos que hacer’, eso fue hace ocho o nueve años que la leímos. Ella la leyó primero, estábamos casados, teníamos una productora juntos, y entonces fue como la tenemos que hacer, y después cuando nos separamos, pues nos dividimos los proyectos de la productora, Aislinn se quedó con Hasta el fin del mundo y yo le dije: ‘cuando la hagas, si necesitas actor, me llamas’ y me dijo: ‘No hombre, en la vida voy a volver a trabajar contigo’”, dijo Mauricio sobre su paso por la alfombra roja.

“¡Nunca le dije eso!”, respondió de manera instantánea Aislinn y con una sonrisa en la cara. “Cada dos años le decía: ‘¿Qué pasó con Hasta el fin del mundo?, ¿la vas a hacer o no?, porque sigo apuntado’, y pues aquí estoy”, agregó Mauricio.

“La verdad es que como que al principio sí dije: ‘Eso va a estar muy gris, yo creo que no, qué incómodo’, y luego, pues pasaron unos cuantos años, seguíamos viendo otros actores y nadie nos convencía, decíamos: ‘Híjole, es que no se logra con ese punch que queremos’. Y entonces le dije al productor, al director: ‘Oye, Héctor, Mauricio está insistente en que quiere hacer la peli, ¿qué hacemos?’ Y dijeron: ‘Por favor, o sea, 100 por ciento sí’. Y yo sí le dije: ‘No, pues yo tengo que hablar con mi terapeuta’”, explicó Aislinn, arrancando la risa de los presentes.

La cinta, dirigida por Emiliano Castro Vizcarra y coescrita con Melina Figueroa, quienes también pasaron por la alfombra roja ayer, cuenta la historia de Manuel (Mauricio Ochmann), un hombre con una vida exitosa y una boda en puerta. Su tranquilidad cambia cuando una llamada inesperada lo obliga a viajar a Chihuahua y reencontrarse con Esmeralda (Aislinn Derbez), su gran amor del pasado. Quince años atrás, ambos sobrevivieron a un trágico accidente de tren, pero fueron separados por la violencia y el franquismo. Este reencuentro los hará cuestionar su destino y descubrir que su amor ha trascendido al paso del tiempo.

Daniel Betanzos

La trama de la película, que llevó casi 10 años en levantarse como proyecto, es un drama romántico que, por asociación y conocimiento del público, se proyecta como esa esperanza de volver a ver a los actores no sólo como pareja en la pantalla grande, sino también en la vida real.

Por eso, las personas que se reunieron al pie de las escaleras eléctricas que suben a las salas de cine no dudaron en hacer la típica presión a las parejas.

Beso, beso, beso, beso”, se escuchó decir cuando los actores estaban frente a las cámaras posando para las fotos. “Hay muchos besos en la película”, lanzó Mauricio, quien recibió una lluvia de piropos por parte de las chicas presentes.

Pero no pasó mucho tiempo, y después de que Aislinn explicara cómo fue que su ex se sumó al elenco, los hombres reunidos en el lugar comenzaron a cuestionar a Ochmann desde lejos. “Mauricio… ¿y si sí?, ¿y si sí?”, arrancando el coro de los presentes, la risa de Mauricio y el rubor en Aislinn.

Con invitados como William Valdés, Marlene Ontiveros, Ana Cuesta, Mar del Hoyo, Ricky Gutiérrez, Michelle Rodríguez y Mariana Zambrano, Aislinn, Mauricio, Emiliano y Melina agradecieron al público por estar presentes y por ver la cinta antes de su estreno.

“Estamos muy contentos, la verdad es que estamos felices. Creo que las experiencias, tanto personales como artísticas y profesionales, nos han dejado mucho a los dos y, bueno, pues creo que esta es una muestra más de la conexión, del vínculo, de lo bonito que tenemos y, bueno, es parte de compartirlo con todos ustedes y de verdad que se lleven una sensación y una experiencia muy padre y entrañable”, señaló Mauricio.