⁠¿Quién es quién en Stuart No Logra Salvar el Universo de HBO?

Después de años acompañando a Sheldon Cooper y compañía desde la tienda de cómics, Stuart Bloom finalmente tendrá su propia historia.

Stuart No Logra Salvar el Universo, el nuevo spin-off de The Big Bang Theory, llegará a HBO Max en julio y pondrá al personaje interpretado por Kevin Sussman al frente de una aventura completamente distinta a la serie original.

Todo comienza cuando Stuart rompe un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, un accidente que desencadena una amenaza para el universo. A partir de ese momento deberá encontrar la forma de arreglar el desastre, aunque hacerlo no será sencillo considerando que siempre ha sido uno de los personajes más nerviosos y pesimistas de la franquicia.

Pero no estará solo. A lo largo de esta misión regresarán varios rostros conocidos de The Big Bang Theory, quienes volverán para acompañarlo en esta historia que mezcla humor, ciencia ficción y muchas referencias al mundo geek.

Si quieres llegar preparado para el estreno, aquí te contamos quién es quién en Stuart No Logra Salvar el Universo.

El reparto de Stuart No Logra Salvar el Universo reúne a Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie en una nueva aventura con humor y ciencia ficción. HBO

¿Quiénes son los personajes de Stuart No Logra Salvar el Universo?

Aunque la serie presenta una historia completamente nueva, gran parte de su elenco ya es conocido por los seguidores de The Big Bang Theory.

HBO Max decidió recuperar a varios de los personajes secundarios más populares para construir este nuevo grupo de protagonistas.

Stuart Bloom (Kevin Sussman)

Si hubo un personaje que pasó de ser una aparición ocasional a convertirse en uno de los favoritos del público, ese fue Stuart Bloom.

Dueño de la tienda de cómics donde Sheldon, Leonard, Howard y Raj pasaban buena parte de su tiempo libre, Stuart siempre destacó por su personalidad insegura, su mala suerte y sus constantes problemas económicos.

En Stuart No Logra Salvar el Universo, deja de ser el personaje secundario para ocupar el centro de la historia. Todo cambia cuando destruye un invento desarrollado por Sheldon y Leonard, provocando una situación que pone en peligro al universo entero.

Su ansiedad seguirá siendo parte importante del personaje, por lo que cada decisión estará marcada por el miedo a que todo salga mal, incluso cuando él mismo tenga que convertirse en el héroe.

Stuart Bloom, interpretado por Kevin Sussman, será el protagonista de Stuart No Logra Salvar el Universo, el nuevo spin-off de The Big Bang Theory. IG kevsussman

Denise (Lauren Lapkus)

Denise, interpretada por Lauren Lapkus, vuelve como uno de los personajes más importantes del spin-off.

Los fans la recuerdan porque comenzó trabajando en la tienda de cómics y terminó iniciando una relación sentimental con Stuart durante las últimas temporadas de The Big Bang Theory.

En esta nueva aventura conserva el mismo papel que la convirtió en una figura clave dentro de la serie original, que era ser la voz de la razón.

Mientras Stuart suele entrar en pánico con facilidad, Denise analiza cada problema con mayor calma y aporta soluciones más prácticas. Además, comparte la misma pasión por los cómics, los videojuegos y la cultura geek, por lo que entiende perfectamente el mundo en el que se mueve Stuart.

Su presencia promete convertirse en uno de los principales apoyos del protagonista durante la misión para salvar el universo.

Lauren Lapkus regresa como Denise en Stuart No Logra Salvar el Universo, el spin-off de The Big Bang Theory, donde volverá a ser la voz de la razón en la aventura de Stuart Bloom. IG laurenlapkus

Bert Kibbler (Brian Posehn)

Otro de los personajes que regresa es Bert Kibbler, interpretado por Brian Posehn.

Durante The Big Bang Theory, Bert apareció como el geólogo de la universidad y protagonizó varios momentos de comedia al intentar convencer a sus colegas de que la geología merece el mismo respeto que otras ramas de la ciencia.

Ahora se suma al equipo de Stuart con la misma personalidad optimista que mostró en la serie original.

Bert aporta entusiasmo y una actitud mucho más relajada, convirtiéndose en el equilibrio del grupo.

Además, su particular sentido del humor promete mantener el tono de comedia que caracterizó a la franquicia durante más de una década.

Brian Posehn vuelve como Bert Kibbler en Stuart No Logra Salvar el Universo, el geólogo de The Big Bang Theory que ahora se suma a la misión para ayudar a Stuart Bloom a salvar el universo. IG brianposehn

Barry Kripke (John Ross Bowie)

El cuarto integrante del grupo es Barry Kripke, interpretado nuevamente por John Ross Bowie.

Kripke fue uno de los rivales más constantes de Sheldon Cooper dentro de la universidad. Su inteligencia, su enorme confianza en sí mismo y su costumbre de competir con Sheldon dieron origen a algunos de los enfrentamientos más divertidos de The Big Bang Theory.

Barry no pierde la oportunidad de lanzar comentarios sarcásticos ni de buscar la forma de obtener algún beneficio en medio del caos. Esa actitud lo convierte en un contrapunto perfecto para Stuart y el resto del equipo.

Aunque Sheldon ya no será el protagonista de la historia, la presencia de Barry mantiene viva una de las conexiones más reconocibles con la serie original.

John Ross Bowie retoma su papel de Barry Kripke en Stuart No Logra Salvar el Universo, el icónico rival de Sheldon Cooper IG johnrossbowie

¿Cuándo se estrena Stuart No Logra Salvar el Universo?

Stuart No Logra Salvar el Universo llegará a HBO Max el 23 de julio.

La plataforma estrenará un episodio nuevo cada jueves, por lo que los seguidores podrán acompañar semana a semana la misión de Stuart para intentar corregir el desastre que él mismo provocó.