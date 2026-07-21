Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, a los 18 años; esto se sabe de su muerte

Kaylee Hottle, actriz conocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, murió a los 18 años tras sufrir un accidente automovilístico en Maryland.

La noticia fue confirmada por Joshua Hottle, padre de la joven artista, quien explicó que ahora tendrá que viajar desde Texas para reclamar el cuerpo de su hija.

X

¿De qué murió Kaylee Hottle?

Según la información compartida por su padre, la actriz estuvo involucrada en un accidente de automóvil ocurrido durante la madrugada del martes 21 de julio en Maryland.

Después del choque, Kaylee fue trasladada para recibir atención médica. Sin embargo, su corazón dejó de latir cuando se encontraba camino al hospital.

X

Por medio de una transmisión en vivo realizada en Facebook, Joshua Hottle comunicó la muerte de su hija utilizando el lenguaje de señas americano. Junto al video escribió:

"Estoy tomando un vuelo que jamás hubiera querido tomar".

La escuela de Kaylee Hottle lamentó su muerte

Al momento de su fallecimiento, Kaylee estudiaba en la Escuela para Sordos de Texas, ubicada en Austin. La institución confirmó la noticia y dedicó un mensaje a la joven, quien cursaba su último año.

"Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año de TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland."

X

La escuela también expresó sus condolencias para todas las personas cercanas a la actriz:

“Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de Kaylee y todos los que la conocieron y la amaron durante este momento increíblemente difícil.”

¿Quién era Kaylee Hottle?

Originaria de Atlanta, Georgia, Kaylee formaba parte de una familia con varias generaciones de personas sordas. Desde pequeña comenzó a aparecer frente a las cámaras y uno de sus primeros trabajos fue en un anuncio de servicio público para Glide, una aplicación de mensajería por video utilizada por integrantes de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva.

Su oportunidad más importante llegó cuando fue elegida para interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong. Dentro de la historia, su personaje era una niña originaria de la Isla Calavera que tenía una conexión especial con Kong y podía comunicarse con él mediante el lenguaje de señas.

Gracias a este papel, la joven actriz ganó reconocimiento entre los seguidores del Monsterverse y recibió nominaciones en la categoría de mejor actriz juvenil en los premios Saturn.

Más adelante, Kaylee retomó al personaje en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio. En ambas películas, Jia se encontraba bajo el cuidado de Ilene Andrews, personaje interpretado por Rebecca Hall.

Además de trabajar en la saga cinematográfica, Hottle participó en 2021 en un episodio de la nueva versión de Magnum P.I., transmitida por CBS.