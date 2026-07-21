Luisito Comunica tuvo miedo y se disculpa con ARMY tras criticar actuación de BTS en el Mundial 2026

Luisito Comunica ofreció una disculpa después de asegurar que el público no se emocionó durante la presentación de BTS en el show de medio tiempo del Mundial 2026. El influencer, quien acudió a la final de la Copa del Mundo, explicó que recibió miles de mensajes, insultos y supuestas amenazas tras compartir su opinión sobre la actuación del grupo surcoreano.

La final del torneo contó por primera vez con un espectáculo de medio tiempo en el que participaron Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y BTS. La agrupación de K-pop interpretó Dynamite frente a los asistentes reunidos en el Estadio de Nueva Jersey.

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Desde una de las zonas más altas del recinto, el creador de contenido documentó en sus historias de Instagram la experiencia que vivió junto a su novia, Ari Tenorio. Además de felicitar a los equipos, dio su opinión sobre cada uno de los números musicales.

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre BTS?

Al observar la reacción de las personas que se encontraban cerca de él, Luisito Comunica consideró que la presentación de BTS no había logrado despertar el entusiasmo de los aficionados al futbol.

“Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad NADIE. Está bien chistoso, se nota y no veo a nadie emocionado, la gente está viendo, pero definitivamente esto es un evento de fans de futbol, no hay más”.

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Sus comentarios no se limitaron al grupo surcoreano, pues también cuestionó los espectáculos de otros artistas. Sin embargo, sus palabras sobre BTS provocaron una respuesta de ARMY, nombre con el que se conoce al fandom de la agrupación.

Luisito Comunica se disculpa tras recibir miles de mensajes

A la mañana siguiente, el youtuber reapareció en redes sociales para hablar de lo sucedido. Con un tono preocupado, aseguró que se sentía asustado por la cantidad de mensajes negativos y amenazas que supuestamente había recibido.

“Los saludo esta mañana un tanto aterrado, que esa es la palabra. Tengo miedo, que se sepa. No es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome”.

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Después de reconocer la reacción que causaron sus historias, explicó que su error fue mostrar solamente una parte del estadio en la que, desde su perspectiva, los asistentes no parecían conocer la canción.

“Ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente, pues no se veía realmente emocionada de ver la agrupación, no parecían conocer la música y lo comenté”.

Como parte de su mensaje, Luisito Comunica aclaró que disfruta la música de BTS y señaló que nunca tuvo la intención de atacar al grupo o molestar a sus seguidores.

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“Quiero disculparme y quiero retractarme. Vuelta ciento ochenta en este momento”.

Luisito Comunica manda mensaje a ARMY

Más adelante, el influencer se dirigió a los integrantes del fandom y aceptó que su interpretación sobre la respuesta del público pudo ser equivocada.

“Integrantes del ARMY, del fandom de BTS que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, eh, que claramente todos en ese estadio estaban muy emocionados de lo que estaba pasando. Claramente todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón, ¿Ok?”.

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En otro momento de su disculpa, habló sobre la fuerza que tiene ARMY en redes sociales y pidió no convertirse en el objetivo de una campaña en su contra.

“Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas, que lo han hecho antes. Entonces yo no quiero ser uno más, ¿ok? Reconozco en este momento que me equivoqué. Todos estaban muy felices en ese estadio y, y eso”.

Para cerrar el tema, Luisito Comunica reiteró su gusto por la cultura de Corea del Sur y recurrió al humor para tratar de hacer las paces con los fans de BTS.