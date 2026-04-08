BTS World Tour: ¿dónde puedes ver el primer concierto de la gira ARIRANG?

El inicio del BTS World Tour ARIRANG por fin llegó, te decimos dónde puedes ver el primer concierto de la gira y sin tener que trasladarte hasta Seúl. ¡No te quedes sin la oportunidad de ver a los reyes del K-pop regresar a los escenarios!

Para ARMY, el fandom más grande y apasionado del planeta, cada paso de los siete integrantes de Bangtan Sonyeondan es un evento histórico, pero este concierto en particular tiene un peso simbólico invaluable.

Tras el periodo de servicio militar y los proyectos individuales, la reunión del grupo bajo un concepto que honra sus raíces coreanas y su impacto global promete ser una experiencia audiovisual sin precedentes que nadie quiere perderse.

La buena noticia es que podrás poner el primer concierto de BTS en la comodidad de tu casa, solo prepara tu bolsillo y sacrifica tus horas de sueño, te contamos.

BTS World Tour: ¿dónde puedes ver el primer concierto ARIRANG? BTS

¿Dónde se podrá ver el primer concierto de la gira ARIRANG de BTS?

Para presenciar el regreso de BTS con su World Tour Arirang solo necesitas de una buena conexión a internet y adquirir el acceso al streaming en vivo que ofrece la plataforma Weverse Shop.

No te dejes engañar por sitios de reventa; la única forma de garantizar una transmisión en 4K y con subtítulos oficiales es a través de la aplicación oficial de HYBE.

¿Cuáles serán los horarios para el concierto de BTS World Tour Arirang?

En México, el primer concierto de BTS dará inicio a las 4 am del jueves 9 de abril 2026. El mismo horario se repetirá para las otras fechas que tienen programadas en Corea del Sur.

BTS World Tour: ¿dónde puedes ver el primer concierto ARIRANG? BTS

¿Cómo comprar el primer concierto de BTS?

Tu cuenta de la red social Weverse debe ser la misma que uses en la tienda (Weverse Shop). Configura un método de pago, puedes usar tarjetas de crédito/débito internacionales, PayPal o incluso opciones como EXIMBAY. Asegúrate de seleccionar la tienda "Global" para tener acceso a los productos que no son exclusivos de Corea o Japón. Ingresa al perfil de BTS en Weverse Shop y luego, en la subcategoría de LIVE, verás las opciones para BTS ARIRANG. Elige el tipo de boleto que quieras, los hay por día, un pase para todas las fechas o solo para dos; dentro de estos, también puedes seleccionar si quieres solo la cámara principal que sigue toda la acción (HD Single View) o el pase premium que te permite elegir entre 6 ángulos distintos de cámara para no perderte ni un movimiento de tu bias (4K Multi-view). Si eres miembro oficial de ARMY Membership, revisa si hay beneficios exclusivos, como acceso a la prueba de sonido (Soundcheck) virtual o emblemas especiales para tu perfil.

BTS World Tour: ¿dónde puedes ver el primer concierto ARIRANG? BTS

La otra opción: BTS World Tour ARIRANG en el cine

Si ver el concierto en la pantalla de tu laptop o celular no te parece suficiente, todavía puedes adquirir tus boletos pra las proyecciones especiales en el cine.

El BTS World Tour ARIRANG llegará a las principales cadenas de cine en México en un horario diferido, durante los fines de semana del 11 y 18 de abril de 2026.

Ir al cine a ver a BTS es lo más cercano a estar en el estadio. ARMY suele organizar "fan events" dentro de las salas, donde se intercambian photocards, se usan los ARMY Bombs y se crea un ambiente de hermandad que difícilmente se replica en solitario.