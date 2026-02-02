Bad Bunny se ha convertido en uno de los nombres más importantes dentro de la música. Su influencia ha ido más allá del género urbano, conectando con públicos de todo el mundo y consolidando una carrera que lo ha llevado a romper récords, colaborar con grandes artistas y, sobre todo, a ser reconocido en los premios más importantes de la industria.

Pese a llevar años activo, su consolidación definitiva llegó en 2022 con el lanzamiento de “Un verano sin ti”, un álbum que marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, Benito no solo ha sido tendencia por sus canciones, sino también por representar con orgullo la música en español en escenarios internacionales como los Premios Grammy.

¿Cuántos Grammy tiene Bad Bunny?

Su primera aparición en los Premios Grammy fue en la edición 61, cuando participó en la canción “I Like It” junto a Cardi B y J Balvin, la cual fue nominada en la categoría de Grabación del Año. Desde ese debut en la ceremonia, no ha dejado de figurar entre los nominados año con año.

A lo largo de su trayectoria, Bad Bunny ha acumulado 16 nominaciones a los premios Grammy, siendo considerado un artista imprescindible en la escena musical.

Hasta la fecha, el cantante ha ganado 6 premios Grammy, y estas son las categorías en las que fue reconocido:

2021: Mejor Álbum de Pop o Urbano Latino por YHLQMDLG.

2022: Mejor Álbum de Música Urbana con El Último Tour Del Mundo.

2023: Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti.

2026: Mejor interpretación musical mundial por Debí Tirar Más Fotos.

2026: Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos.

2026: Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny en los Latin Grammy

Si los Grammy estadounidenses han reconocido su talento, los Latin Grammy no se han quedado atrás. Desde su primera nominación en la edición 18 de esta premiación, el artista ha sido uno de los favoritos y más nominados.

En total, Bad Bunny ha recibido 52 nominaciones a los Latin Grammy, y ha ganado 18 premios, lo que lo coloca como uno de los artistas latinos más reconocidos de la historia reciente.

A continuación, un repaso por las categorías en las que ha sido premiado:

2019: Mejor Álbum de Música Urbana por X 100PRE.

2020: Mejor Interpretación Reggaetón con Yo Perreo Sola.

2021: Mejor Canción de Rap/Hip Hop con Booker T.

2021: Mejor Álbum de Música Urbana por El Último Tour Del Mundo.

2022: Mejor Canción Urbana por Tití Me Preguntó.

2022: Mejor Canción de Rap/Hip Hop con De Museo.

2022: Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti.

2022: Mejor Interpretación Reggaetón con Lo Siento BB:/.

2022: Mejor Fusión/Interpretación Urbana por Tití Me Preguntó.

2023: Mejor Canción Regional Mexicana por Un X100to.

2023: Mejor Canción de Rap/Hip Hop con Coco Chanel.

2024: Mejor Interpretación Reggaetón por Perro Negro.

2025: Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos.

2025: Canción del Año con Debí Tirar Más Fotos.

2025: Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por Debí Tirar Más Fotos.

2025: Mejor Interpretación de Reggaetón con Voy a Llevarte Pa’ PR.

2025: Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos.

2025: Mejor Canción Urbana por Debí Tirar Más Fotos.

Un regreso esperado a los Grammy 2026

Con el lanzamiento de su disco “Debí Tirar Más Fotos” en enero de 2025, el regreso de Bad Bunny a los Grammy 2026 estaba casi asegurado. Este trabajo ha sido aclamado tanto por el público como por la crítica, y ha sido el motivo de sus más recientes premios, incluyendo uno de los más importantes: Álbum del Año.

El impacto de este álbum demuestra que Benito sigue siendo una figura clave en la música global y que su capacidad de reinventarse es una de sus mayores fortalezas.

