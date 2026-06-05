Documental de Paco Stanley: dónde verlo y qué nombres aparecen ligados al asesinato

El documental ‘Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley’ ya está disponible. Se trata de una investigación producida por Juan Carlos Uribe, propietario de la plataforma Reellee TV, junto con la periodista Arleth Garibay, la cual promete revelar quién dio la orden de asesinar al famoso conductor en 1999.

A casi tres décadas del crimen que conmocionó a México, esta nueva producción reúne testimonios de personas que presuntamente estuvieron relacionadas con la investigación y que, según sus creadores, son testigos protegidos de Estados Unidos.

¿Dónde ver el nuevo documental de Paco Stanley?

Nuevo documental de Paco Stanley. Especial

El nuevo documental de Paco Stanley ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Reellee TV, que puede consultarse mediante su sitio web oficial y aplicación móvil.

Para acceder al contenido, las personas deben suscribirse por un costo de 10 dólares al mes, equivalente a aproximadamente 172 pesos.

Pese a que se tenía duda sobre la fecha de estreno de ‘Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley’ en Reellee TV, debido a que durante la presentación Juan Carlos Uribe señaló que faltaban algunos detalles de edición, se sabe que ya está en la plataforma.

Lo anterior, lo dio a conocer Gustavo Adolfo Infante y Érika González en el programa de Imagen Televisión, De Primera Mano, del pasado 4 de junio.

Hay que verlo, yo espero verlo hoy mismo”, dijo Gustavo Adolfo Infante, mientras que Érika añadió: ‘porque ya está publicado’.

Además, en un promocional del documental en la cuenta de Instagram de Reellee TV, un usuario preguntó que si ya estaba disponible, a lo que contestaron:

Sí, baja la aplicación de Reellee TV en iPhone, Android, Roku, Stick”.

¿Qué nombres aparecen ligados al asesinato?

Nuevo documental de Paco Stanley. Especial

La principal duda que pretende resolver el nuevo documental de Paco Stanley es: ¿quién lo mató aquel 7 de junio de 1999, afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México?

Juan Carlos Uribe, quien desde hace más de dos décadas vive en los Estados Unidos, es quien estuvo a cargo de la producción de este audiovisual. Su esposa, la periodista Arlette Garibay quien trabajó por más de cuatro años con Paco Stanley, fue quien abordó la investigación.

Sobre ella, Uribe asegura que la policía trató de incriminarla en el asesinato del famoso conductor, motivo por el que ambos abandonaron el país.

De acuerdo con el productor, el proyecto ofrece una versión más amplia de los hechos que rodearon el homicidio del presentador, incluyendo datos sobre quién habría ordenado el crimen y cuáles fueron los motivos detrás del ataque.

El principal testimonio que aparece es el de Jorge Godoy, un expolicía judicial que estuvo vinculado a las investigaciones sobre la muerte de Paco Stanley y cuya versión se expone en el documental.

Se dice el nombre de quién dio la orden de mandarlo matar, se revelan las razones, se menciona la identidad del sicario que jaló el gatillo y lo sustenta el testimonio del señor Godoy, su código de narco era J33 o ‘El policiaco’, él sabe”, mencionó Juan Carlos en un encuentro con los medios compartido por De Primera Mano.

Según Juan Carlos, ese testigo y otro, son exagentes de la policía judicial del estado de Jalisco en los años 80.

La misma policía los puso a cuidar a los narcos de aquellos tiempos, Caro Quintero, Fonseca, Carrillo, ‘El Azul’, estuvieron presentes en cuestiones como el secuestro de Enrique ‘Kiki’ Camarena. Cuando se le entregaron millones de dólares al señor (Manuel) Bartlett (secretario de Gobernación en 1985), uno de ellos estuvo presente y también cuando se dio la orden de matar al señor Stanley”, comentó.

De acuerdo con el productor, la orden para asesinar a Paco Stanley habría surgido desde una prisión. También aseguró que la persona señalada como responsable intelectual ya falleció.

¿Limpian nombre de Mario Bezars y Paola Durante?

Nuevo documental de Paco Stanley. Especial

Respecto a la teoría de que Mario Bezares y Paola Durante estuvieron implicados en el asesinato, el productor aseguró que esto es erróneo y que los testimonios demuestran que son inocentes.

Uno de ellos lo que quiere es pedirles perdón por todo lo que sufrieron el señor Bezares y la señorita Durante, ellos sabían la verdad desde que lo mataron”, aseguró.

Sin embargo, según el productor, la información no pudo difundirse antes debido a las condiciones en las que trabajaban algunos de los involucrados, quienes colaboraban con autoridades estadounidenses.

Como trabajábamos con la DEA no podíamos decirlo, Paco no importaba aquí. No estaban amenazados, eran undercover, trabajaron para los dos bandos hasta que el Gobierno de Estados Unidos se los llevó junto con sus familias para resguardarlas, llevan más de 30 años allá y no van a salir, había miedo para decir algo”, agregó.

Asimismo, aseveró que tanto los testigos como quienes participaron en la realización del documental cuentan con respaldo legal para enfrentar posibles reacciones derivadas de las declaraciones presentadas en el proyecto.

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