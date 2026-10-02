¿Digger tiene escena postcréditos? Esto pasa al terminar la película

Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, tiene una peculiaridad cuando llega a su final.

Antes de levantarse de la silla, conviene esperar unos minutos porque la imagen continúa mientras comienzan las acreditaciones.

Esto es lo que debes saber de Digger y si tiene escena postcréditos

Digger tiene contenido adicional durante sus créditos, pero no se trata de una escena postcréditos tradicional como las que aparecen después de varios minutos o hasta el final de todas las acreditaciones.

Cuando concluye la historia, la película no corta inmediatamente a negro. En su lugar, comienza una nueva secuencia mientras aparecen en pantalla los primeros nombres del reparto y algunos de los principales responsables de la producción.

Esta parte dura varios minutos y funciona como una secuencia durante los créditos. No continúa directamente lo que acaba de suceder con los protagonistas ni presenta una revelación que cambie el desenlace de la película.

Tampoco hay que esperar una escena que adelante una continuación. El contenido se encuentra integrado al inicio de los créditos y está pensado más como una extensión visual de la propuesta de Alejandro G. Iñárritu que como una pieza narrativa independiente.

Lo más preciso es señalar que Digger mantiene imágenes durante sus primeras acreditaciones, antes de pasar al formato convencional que encontramos al terminar cualquier película.

Una vez que aparece esa pantalla negra y comienza el bloque convencional con los nombres del resto del equipo, ya no es necesario permanecer hasta el último segundo esperando otra sorpresa relacionada con la historia.

Póster oficial de Digger, película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise. Warner Bros

¿Qué aparece durante los créditos de Digger sin spoilers?

Para explicar qué ocurre en esta parte no hace falta revelar el final. La secuencia cambia el foco después de abandonar a los personajes principales y permite observar con mayor amplitud el escenario donde se desarrolla la película.

Es decir, Tom Cruise y el resto de los protagonistas dejan de ser el centro. La atención se desplaza hacia el entorno y hacia imágenes que complementan la atmósfera que Digger construyó durante las más de dos horas anteriores.

La secuencia tampoco presenta diálogos importantes o información necesaria para comprender qué ocurrió con los personajes. Su función está relacionada principalmente con la experiencia visual y con ofrecer una última mirada al mundo en el que transcurre la historia.

Tom Cruise protagoniza Digger, película que mantiene una secuencia visual mientras comienzan los créditos finales. Warner Bros

¿Vale la pena quedarse a los créditos de Digger?

Para quienes quieran experimentar Digger completa, sí vale la pena permanecer unos minutos después del desenlace. No porque exista una revelación escondida, sino porque Iñárritu utiliza el inicio de los créditos como parte de la presentación visual de la película.

No es necesario, en cambio, esperar hasta que aparezca el último nombre. El momento que interesa comienza inmediatamente después del final, por lo que no existe la clásica espera de cinco o diez minutos para descubrir si habrá contenido adicional.

La secuencia permite apreciar de manera más amplia el espacio donde se desarrolla la historia y mantiene durante unos minutos el tono que acompañó a la película. Los nombres del elenco y parte del equipo aparecen sobre estas imágenes antes del cambio definitivo.

Digger apuesta por imágenes amplias y una secuencia durante los créditos que prolonga la experiencia visual de la película. Warner Bros

De qué trata Digger con Tom Cruise

Tom Cruise encabeza Digger bajo las órdenes del cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu.

La película marca la primera colaboración entre ambos y presenta al actor en un registro distinto al de las grandes producciones de acción que ha protagonizado durante los últimos años.

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un poderoso empresario que enfrenta una situación de enormes proporciones. La historia utiliza la sátira y la comedia oscura mientras sigue a un personaje convencido de que puede convertirse en una figura capaz de resolver una crisis.

El reparto también reúne a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Riz Ahmed, quienes acompañan a Cruise en una producción que apuesta por personajes excéntricos y situaciones que llevan su mundo hacia extremos cada vez mayores.

La película supone además el regreso de Iñárritu al largometraje de ficción después de varios años. Para el apartado visual, volvió a colaborar con el director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki, con quien anteriormente trabajó en títulos como Birdman y El renacido.