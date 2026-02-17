Belinda dedica canción a su amigo fallecido Milkman y se quiebra en Mazatlán (VIDEO)

Belinda se presentó el 16 de febrero en el Carnaval Internacional de Mazatlán, Sinaloa, donde dedicó un momento de su concierto al rapero y productor mexicano Óscar Botello, conocido como Milkman.

El músico falleció el 12 de febrero a los 36 años, tras permanecer hospitalizado varios días por una hemorragia interna que lo mantuvo en terapia intensiva.

Belinda recordó su colaboración y amistad con el productor. (Foto: Mezcal Entertainment)

Homenaje de Belinda a Milkman en el Carnaval de Mazatlán

Durante su actuación en el escenario principal del carnaval, la cantante interpretó el tema 'Sueño de ti', colaboración que lanzó en 2013 junto a Milkman y la banda Motel como parte de su álbum Prisma.

Mientras avanzaba la interpretación, en las pantallas del escenario se proyectaron imágenes del músico en distintas etapas de su carrera. En videos difundidos por asistentes al evento se observa a la intérprete visiblemente conmovida.

En un instante del tema, se seca el rostro y hace una pausa breve antes de continuar cantando frente a miles de personas reunidas en el puerto sinaloense.

La presentación formó parte del cartel oficial del Carnaval Internacional de Mazatlán, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país, que cada año congrega a artistas nacionales e internacionales.

El homenaje no interrumpió la estructura del espectáculo. Belinda mantuvo el repertorio programado, aunque la interpretación de 'Sueño de ti' se convirtió en el momento más sensible de la noche.

¿Qué le pasó a Milkman? Esto informó su familia

Óscar Botello murió el 12 de febrero después de varios días internado en la unidad de cuidados intensivos. Su estado de salud se había agravado tras sufrir una hemorragia interna que requirió intervenciones quirúrgicas de urgencia.

La noticia fue confirmada por su hermano mediante un mensaje publicado en redes sociales. “Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que mi hermano Milk ha fallecido esta tarde”, se lee en el comunicado.

En la misma publicación, la familia agradeció el respaldo recibido durante los días de hospitalización. También reconocieron a quienes realizaron donaciones de sangre y aportaciones económicas para cubrir los gastos médicos.

El productor había permanecido en estado crítico, según las actualizaciones compartidas por sus familiares en la campaña de apoyo que se habilitó durante la emergencia médica.

La campaña en GoFundMe recaudó más de un millón de pesos. IG: milkman

El mensaje de despedida que publicó Belinda

Tras confirmarse el fallecimiento, Belinda publicó un mensaje de despedida a través de sus historias de Instagram. La cantante expresó públicamente el impacto que la noticia tuvo en ella.

“Hoy amanecí con esta triste noticia, una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años, al que he admirado y respetado ya no está con nosotros Milkman”, escribió la intérprete.

En el mismo mensaje agregó: “Le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo. Jamás lo olvidaré”. La publicación fue replicada por seguidores y usuarios en distintas plataformas.

Belinda había pedido apoyo días antes para la campaña destinada a cubrir los gastos médicos del productor. En ese momento, solicitó ayuda para donaciones económicas y de sangre.

Belinda interpretó “Sueño de ti” durante su presentación en Mazatlán. IG: belindapop

'Sueño de ti': la colaboración que los unió

La colaboración entre ambos artistas comenzó formalmente en 2013 con el lanzamiento de 'Sueño de ti'. El tema formó parte del álbum Prisma y reunió a Milkman, Motel y Belinda en una propuesta que combinó pop y elementos electrónicos.

El productor también desarrolló una trayectoria como músico, diseñador y artista visual, participando en distintos proyectos dentro de la escena nacional. Su trabajo lo vinculó con otros creadores y agrupaciones.

En Mazatlán, el tributo representó el primer homenaje público que Belinda realizó tras el deceso del productor. La cantante no ofreció declaraciones adicionales durante el concierto ni en el escenario.

El público respondió con aplausos prolongados al finalizar la canción. Algunos asistentes encendieron las luces de sus teléfonos mientras la pantalla continuaba proyectando imágenes del artista.

El momento quedó registrado en videos que circularon en redes sociales pocas horas después del evento. Las imágenes mostraron la reacción emocional de la intérprete durante la dedicatoria.

El homenaje se dio en un contexto de duelo reciente para la comunidad artística cercana al productor. La muerte de Milkman generó mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores.

La presentación en el Carnaval Internacional de Mazatlán cerró con el repertorio habitual de la cantante, pero el tributo a Milkman marcó la noche como uno de los episodios más significativos del espectáculo.