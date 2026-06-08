Diego Luna en México 86, ¿quién es su personaje de Martín de la Torre en la vida real?

En México 86, la nueva película de Netflix protagonizada por Diego Luna, el actor da vida a Martín de la Torre y, aunque la cinta juega con la ficción y la vida real, la audiencia pregunta si existió el personaje realmente o si se trata de una creación de los guionistas.

Estar producción en la que Diego Luna no solo protagoniza la cinta; también participa como productor ejecutivo llega justo cuando México vuelve a ser sede mundialista en 2026, lo que ha despertado interés por comparar ambos momentos históricos.

Cabe aclarar que México 86 no es un documental, pero sí toma inspiración de acontecimientos reales relacionados con la obtención de la sede del Mundial de 1986 y de personajes históricos vinculados al futbol mexicano, utilizando la sátira y la ficción para construir su narrativa.

¿Quién es en la vida real Martín de la Torre de México 86?

México 86, con Diego Luna. Especial

En realidad, Martín de la Torre en la película de México 86 es un personaje ficticio. El propio Diego Luna hizo declaraciones sobre que se trata de alguien inventado que reúne características de varios dirigentes que participaron en la obtención de la sede mundialista.

No obstante, entre las figuras reales que sirvieron como referencia destaca Rafael del Castillo, quien presidió la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988.

En una entrevista con El País, Diego Luna reconoció que la historia toma como punto de partida a Rafael del Castillo y a otros funcionarios de la época. Sin embargo, no fue la única influencia, la película también incorpora elementos con figuras como Guillermo Cañedo de la Bárcena, uno de los dirigentes más influyentes en la FIFA durante aquellos años, y Emilio Azcárraga Milmo, cuyo apoyo resultó fundamental para la proyección internacional del futbol mexicano.

¿Quién fue Rafael del Castillo?

Rafael del Castillo Ruiz fue un abogado, académico y dirigente deportivo mexicano que presidió la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, una de las etapas más importantes y polémicas en la historia del futbol mexicano.

Su nombre suele asociarse con la organización del Mundial de 1986. Cuando Colombia renunció a ser sede por problemas económicos, México presentó su candidatura y terminó obteniendo la organización del torneo. Del Castillo fue una de las figuras clave en las gestiones que permitieron que el país albergara su segunda Copa del Mundo.

Ese Mundial terminó convirtiéndose en uno de los más recordados de la historia, especialmente por la actuación de Diego Maradona con Argentina.

Aunque tuvo éxitos administrativos, su presidencia quedó marcada por el llamado "Cachirulazo" de 1988. El escándalo estalló cuando se descubrió que jugadores mayores de la edad permitida habían participado con la selección mexicana juvenil en torneos internacionales. Como consecuencia, México fue sancionado por la FIFA y quedó fuera de todas las competiciones internacionales, incluido el Mundial de Italia 1990.

Este episodio es considerado uno de los mayores golpes en la historia del futbol mexicano y suele aparecer cuando se habla del legado de Del Castillo.

Rafael del Castillo falleció el 3 de marzo de 2026 a los 92 años. Semanas antes había recibido un homenaje de la FMF, que reconoció su papel en la consolidación institucional del futbol mexicano y en la organización del Mundial de 1986.

Elenco principal además de Diego Luna

México 86, con Diego Luna. Especial

Además de Diego Luna, participan:

Karla Souza como Susana Gómez-Mont.

Daniel Giménez Cacho como Emilio Azcárraga.

Guillermo Villegas .

Álvaro Guerrero .

Juan Pablo Fernández .

La historia sigue a Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna, un funcionario ambicioso que se involucra en las maniobras políticas y deportivas que permitieron que México organizara la Copa Mundial de la FIFA de 1986 después de que Colombia renunciara a ser sede por problemas económicos.

La película mezcla hechos reales, rumores, anécdotas y ficción para mostrar cómo se tomaron decisiones lejos de las canchas: negociaciones, presiones políticas, intereses económicos y estrategias para convencer a la FIFA.

La cinta, dirigida por Gabriel Ripstein, se estrenó en Netflix el 5 de junio de 2026, aprovechando el ambiente previo al Mundial de 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.