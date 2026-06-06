Quién es quién en "México 86": reparto y personajes de la película de Netflix con Diego Luna

En pleno furor futbolero, Netflix apostó por una producción que transporta a los espectadores a una de las etapas más decisivas para el deporte. México 86 narra los acontecimientos que rodearon la elección del país como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA de 1986, luego de que Colombia renunciara a la organización debido a problemas internos.

Aunque la película incorpora situaciones dramatizadas para construir su narrativa, también presenta a personajes inspirados en figuras reales que tuvieron un papel clave en la llegada del Mundial al territorio mexicano.

Diego Luna es Martín De La Torre

El protagonista de la historia es Martín De La Torre, interpretado por Diego Luna.

Dentro de la trama, Martín es un contador que logra ascender dentro de la estructura del futbol mexicano hasta convertirse en una figura influyente en la Federación Mexicana de Futbol. Su misión es conseguir el respaldo necesario para que México obtenga la sede mundialista.

Sin embargo, este personaje no existió en la realidad. Se trata de una creación ficticia que reúne características de diversos dirigentes deportivos de aquella época.

Diego Luna es Martín De La Torre

Muchos espectadores han señalado similitudes con algunos de los directivos que participaron en la organización del Mundial, aunque la producción nunca establece una relación directa con una persona específica.

Karla Souza interpreta a Susana Gómez Mont

Karla Souza da vida a Susana Gómez Mont, una mujer que mantiene una estrecha relación con Martín y que se convierte en una de las figuras más importantes dentro de su desarrollo personal.

El personaje funciona como una influencia constante en las decisiones del protagonista y representa una visión más independiente dentro de la historia.

Karla Souza interpreta a Susana Gómez Mont

Al igual que Martín, Susana es un personaje completamente ficticio creado para enriquecer la narrativa de la película.

Memo Villegas se convierte en Hugo Sánchez

Uno de los personajes reales más esperados es Hugo Sánchez, considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos.

Memo Villegas es el encargado de interpretarlo en la cinta.

Durante el Mundial de 1986, Hugo Sánchez atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera mientras jugaba para el Real Madrid y era una de las grandes figuras de la Selección Mexicana.

Memo Villegas se convierte en Hugo Sánchez

La película recrea algunos episodios relacionados con el delantero, aunque el propio exfutbolista ha expresado públicamente que no está de acuerdo con ciertos aspectos de la representación realizada por la producción.

Daniel Giménez Cacho da vida a Emilio Azcárraga

Otro personaje fundamental es Emilio Azcárraga, interpretado por Daniel Giménez Cacho.

La película lo presenta como uno de los hombres con mayor influencia dentro del futbol y los medios de comunicación en México.

En la vida real, Azcárraga tuvo una participación relevante en la promoción del Mundial de 1986 y en la comercialización de los derechos de transmisión del torneo.

Daniel Giménez Cacho da vida a Emilio Azcárraga

Su influencia ayudó a convertir el evento en un fenómeno deportivo y televisivo de alcance internacional.

Álvaro Guerrero interpreta a Guillermo Cañedo

Guillermo Cañedo es una de las figuras históricas más importantes para entender cómo México logró organizar dos Copas del Mundo.

Interpretado por Álvaro Guerrero, el personaje muestra el papel estratégico que tuvo este dirigente dentro de la FIFA y del futbol mexicano.

Cañedo participó activamente en las gestiones que permitieron que México fuera elegido como sede tanto en 1970 como en 1986, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la historia del deporte nacional.

Álvaro Guerrero interpreta a Guillermo Cañedo

Los personajes internacionales que aparecen en la película

La producción también incluye figuras relevantes del escenario político y deportivo internacional.

Frank Crudele interpreta a Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, quien aparece representando los intereses estadounidenses dentro de la competencia por albergar el Mundial.

Por otro lado, Roberto Martínez da vida a Hermann Neuberger, uno de los dirigentes más influyentes dentro de la FIFA durante aquella época y una figura decisiva en la evaluación de México tras el terremoto de 1985.

Asimismo, Cândido Damm interpreta a João Havelange, histórico presidente de la FIFA que tuvo una enorme influencia en las decisiones del organismo.

Bora Milutinovic y José Ramón Fernández también forman parte de la historia

Entre los personajes reales que aparecen en la película destacan Bora Milutinovic y José Ramón Fernández.

El entrenador serbio, interpretado por Davor Tomic, fue el director técnico que llevó a la Selección Mexicana hasta los cuartos de final en el Mundial de 1986, una de las mejores actuaciones del equipo nacional en la historia de la competencia.

Mientras tanto, José Ramón Fernández es interpretado por su propio hijo, Juan Pablo Fernández, en una de las participaciones más llamativas de la película.

José Ramón Fernández

La producción retrata el papel que tuvo el periodista deportivo durante aquellos años, cuando revolucionó la cobertura futbolística desde la televisión mexicana.

Los personajes ficticios que complementan la trama

Además de los personajes inspirados en personas reales, México 86 incluye figuras creadas exclusivamente para la historia.

Entre ellas destacan Beatriz, interpretada por Diana Sedano; Jackie Ross, interpretada por Genevieve Fleming; y Óscar, personaje a cargo de Alejandro Speitzer.

Aunque no existieron en la vida real, sus historias ayudan a construir el contexto político, emocional y social que rodea la carrera por obtener la sede mundialista.