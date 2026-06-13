Diego Luna lanza dura crítica al Mundial: "El futbol se volvió exclusivo"

El actor y productor Diego Luna lanzó una dura crítica contra el modelo de acceso del Mundial de Norteamérica. El protagonista de la película México 86 lamentó los elevados precios de los boletos para la máxima justa deportiva. Según el histrión, estas tarifas excesivas impedirán la asistencia de miles de aficionados mexicanos a los partidos que se disputarán en su propio país.

Durante una reciente entrevista, el director reflexionó sobre las abismales diferencias entre la actual Copa del Mundo y la edición celebrada hace cuatro décadas. "Lo más grave es que hoy la gente del lugar donde sucede no podrá ir a ver los partidos", expresó el artista capitalino con visible molestia ante los micrófonos de la prensa.

Diego Luna en la presentación de México 86. Foto: Cuartoscuro

Luna consideró que esta problemática afecta directamente a las clases trabajadoras y a los fanáticos que llenan los estadios cada fin de semana. El evento deportivo perdió su esencia popular para convertirse en un espectáculo elitista, diseñado únicamente para los sectores de mayores ingresos económicos, turistas internacionales y patrocinadores corporativos.

"Es como si de pronto el futbol se volviera la ópera", bromeó el actor para ilustrar el nivel de exclusividad que rodea al torneo internacional. Históricamente, este deporte funcionó como un punto de encuentro accesible para todas las clases sociales en el territorio nacional, desde los barrios populares hasta las zonas más exclusivas.

El recuerdo de 1986 y el choque con la realidad actual

El intérprete viajó en el tiempo para recordar su propia experiencia durante la fiebre mundialista de México 1986. En aquella época, el joven Diego asistió a un encuentro oficial gracias a que su tío recibió entradas como una prestación laboral estándar dentro de su empresa.

Aquella anécdota le sirvió para demostrar que ir al estadio no representaba un lujo inalcanzable para la población de clase media. "No fui el raro de la escuela que pudo ir al Mundial. Le pasó a muchos otros", relató el histrión al rememorar su infancia en las gradas llenas de familias comunes.

Diego Luna en Cannes 2026. AFP

La situación económica actual dictamina reglas completamente distintas para los consumidores del entretenimiento masivo. Las gigantescas barreras financieras bloquean la participación de los locales en una celebración que antes unía a todo el país frente a la cancha, marginando a los verdaderos seguidores del balompié.

Para el reconocido productor, este deporte representa inclusión, identidad y arraigo cultural, factores que desaparecieron de la organización moderna. Las estrictas políticas de boletaje alejaron al auténtico hincha de las tribunas mundialistas, priorizando el negocio, las zonas VIP y el consumo de lujo por encima de la pasión deportiva auténtica.

Ficción y corrupción detrás de las canchas en Netflix

Estas polémicas declaraciones llegaron justo en medio de la gira promocional de México 86, el nuevo proyecto cinematográfico del mexicano. La esperada cinta debutó en pantallas el pasado 5 de junio de 2026 a través de la plataforma Netflix, bajo la impecable dirección del cineasta Gabriel Ripstein.

La obra audiovisual entrelaza elementos de ficción con hechos históricos comprobables para exponer cómo el país consiguió la sede tras la abrupta renuncia del gobierno de Colombia. Diego Luna encarna magistralmente a "Martín de la Torre", un ambicioso empleado de la Federación Mexicana de Futbol inmerso en oscuros tratos institucionales.

Diego Luna como Martín de la Torre en México 86. Netflix

El guion utiliza el pretexto del esférico para destapar las profundas redes de corrupción y las estructuras de poder intocables de aquellos años. Los grandes medios de comunicación, las empresas privadas transnacionales y los altos perfiles políticos protagonizan maniobras totalmente cuestionables para asegurar la realización del millonario campeonato internacional.

Las contundentes palabras del actor reabrieron el intenso debate público sobre la privatización del deporte más seguido del planeta. Los fanáticos locales cuestionan abiertamente su lugar dentro de esta industria multimillonaria que organiza torneos en sus propias calles, pero les cierra las puertas de los recintos deportivos en la cara.