'El diablo viste a la moda 2' revela su primer póster; ¡Runway está por regresar!

El diablo viste a la moda 2 está a semanas de llegar a los cines después de que su primera parte se convirtiera en una de las películas más recordadas y queridas por muchos. La esperada secuela ya mostró su primer avance y póster oficial, lo que ha despertado gran interés entre los seguidores de la historia que comenzó en 2006 y que marcó a toda una generación.

Después de varios años de rumores sobre una posible continuación, el proyecto finalmente está de regreso con varios de sus personajes clave. La nueva producción reunirá nuevamente a figuras importantes del elenco original, lo que permitirá ver cómo han evolucionado dentro del competitivo universo de la revista Runway y del mundo editorial de la moda.

Miranda y Andy en el primer avance de El diablo se viste a la moda 2 Especial

El regreso de los personajes principales a Runway

La historia de esta segunda parte vuelve a centrarse en Andrea Sachs, conocida como Andy, personaje interpretado nuevamente por Anne Hathaway. En esta ocasión, su papel muestra una etapa muy distinta a la que vivió en la primera película, cuando comenzaba su carrera profesional como asistente dentro de la influyente revista de moda.

La película llegará a los cines dentro de unas semanas Captura de pantalla

El paso del tiempo ha cambiado por completo el escenario. La industria editorial enfrenta actualmente una etapa complicada debido al declive de los medios impresos, un contexto que también afecta a Runway. Este nuevo panorama obliga a la revista a tomar decisiones estratégicas que podrían definir su futuro dentro del mundo de la moda y la comunicación.

Dentro de este escenario regresa Miranda Priestly, la poderosa editora en jefe interpretada otra vez por Meryl Streep. Su personaje sigue siendo una de las figuras más influyentes de la industria, aunque ahora enfrenta un momento crucial en su carrera profesional.

El diablo se viste a la moda 2 20th Century Fox

También vuelve Emily Charlton, el personaje de Emily Blunt. En esta nueva etapa, Emily ya no ocupa el papel de asistente que tenía en la primera entrega. Ahora se ha convertido en una ejecutiva con gran peso dentro de una importante marca de lujo, lo que cambia por completo su relación con el entorno de la revista.

A ellos se suma nuevamente Stanley Tucci como Nigel Kipling, uno de los personajes más queridos por los fans desde la película original. Su regreso representa un vínculo directo con la historia que el público conoció hace casi dos décadas.

el diablo viste a la moda

La sinopsis oficial compartida por 20th Century Studios adelanta que la nueva película explorará una rivalidad profesional entre dos personajes clave. En esta ocasión, Miranda Priestly y Emily Charlton se encontrarán en lados opuestos dentro de una industria cada vez más competitiva.

Según la información difundida por el estudio, ambas se enfrentarán en una lucha por conseguir ingresos publicitarios en un mercado que se ha vuelto más reducido con el paso del tiempo.

La trama también incorporará otro elemento importante dentro de la historia: la posible jubilación de Miranda Priestly. Este tema añade tensión al desarrollo de la película, ya que su figura ha sido durante años el eje central de la revista Runway y de muchas decisiones dentro del mundo de la moda.

Fecha de estreno de El diablo viste a la moda 2

La secuela ya cuenta con una fecha confirmada para su llegada a los cines. De acuerdo con información oficial de 20th Century Studios y Disney, El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 30 de abril en México y en el resto de Latinoamérica.

La elección del día no es casual. El estreno coincide con el aniversario número 20 de la primera película, lo que añade un significado especial para los fans que han seguido la historia desde su debut en la pantalla grande.

PJG