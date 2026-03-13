En sus marcas, listos… ¡Vive!

A pocas horas de que la vigésima sexta edición del Vive Latino comience, los trabajos de montaje avanzan a marchas forzadas para dejar todo listo en el circuito del festival. Excélsior tuvo la oportunidad de recorrer el circuito junto a Jordi Puig, director del festival, y Lourdes Skipsey, directora de producción, para conocer los cambios definitivos que presentará el recinto este fin de semana.

El recorrido inició frente al imponente escenario principal (Amazon Music), que destaca por su despliegue de pantallas LED de última generación que cubren prácticamente todo el fondo y los laterales, optimizando la visibilidad desde cualquier ángulo del Estadio GNP Seguros.

“Ahora tenemos unas pantallas IMAX en el principal, que son muy muy grandes, nunca habíamos tenido una pantalla tan grande de esa magnitud, y pocos eventos que han venido a México las han tenido. Es dar una mejor experiencia para el fan”, refiere Lourdes Skipsey.

En el escenario Amazon, ubicado en el Estadio Palillo, tambien destacan sus pantallas al centro y laterales.

Como ya se ha dado a conocer, la gran novedad de este año es la ampliación del espacio y la reubicación estratégica de diversas áreas para mejorar la movilidad. La Carpa Intolerante y el Escenario Little Caesars abandona su sitio habitual para mudarse a una zona con mayor espacio. Bajo esta misma lógica el cuadrilátero de la Lucha Libre y la Casa Comedy se encuentran en un mismo espacio que permitirá evitar las aglomeraciones en los caminos del circuito.

“El movimiento de la Carpa Little Caesars e Intolerante de este año a una nueva ubicación, creo es muy acertada y va a ser muy bueno para el movimiento de los fans. Creo que es algo positivo para el festival y es ir buscando nuevas cosas, nuevas tendencias y mejoras en todo lo técnico”, señala Lourdes Skipsey.

Al cuestionar a Jordi sobre los movimientos de última hora en la programación. Las ausencias de The Mars Volta, Moby y la agrupación Argentina NAFTA, el director confirmó que se trata de situaciones ajenas a la organización, centrando sus esfuerzos en el reacomodo de horarios para no afectar la experiencia de los asistentes.

“Lamentablemente, sí tuvimos un aviso de cancelación fuera de las manos de todos y movimos un poco el calendario, ajustamos producción, que no es fácil mover”, indica Jordi.

Con el montaje en su recta final, un despliegue técnico de primer nivel y un festival rediseñado para la funcionalidad, sólo queda esperar a que el primer acorde marque el inicio de una de las celebraciones musicales más esperadas del año.